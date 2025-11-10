Sức khỏe hiện tại của 'ngọc nữ bolero' sau 3 tháng điều trị phình động mạch não

Hồi tháng 8, Tố My khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ hủy nhiều show diễn để nhập viện điều trị chứng phình động mạch não.

"Ngọc nữ bolero" Tố My tiết lộ cách đây hai năm, cô được bác sĩ chẩn đoán có một đoạn phình ở động mạch não. Khi khu vực này có dấu hiệu giãn lớn hơn, nữ ca sĩ buộc phải tiến hành đặt stent theo chỉ định của bác sĩ. Thời gian qua, Tố My gần như vắng bóng trên sân khấu để tập trung cho việc điều trị và phục hồi sức khỏe. Sau 4 tháng nghỉ ngơi, hiện sức khỏe của cô đã ổn định hơn nhiều. Nữ ca sĩ cho biết vẫn duy trì lối sống khoa học, ăn uống điều độ và tập thiền mỗi ngày để giữ tâm an.

Tố My trở lại rạng rỡ sau thời gian điều trị bệnh Mới đây, Tố My gây chú ý khi xuất hiện trong Lễ hội Việt Nam - TPHCM tại Nhật Bản, được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa tỉnh Aichi (Nhật Bản) và Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng. Tại đây, Tố My thể hiện loạt ca khúc về quê hương, gửi tặng khán giả Việt xa xứ. Cô chia sẻ, khi nhận được lời mời từ ban tổ chức, bản thân rất xúc động. Từng đến Nhật Bản nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô chính thức biểu diễn trên sân khấu nước bạn.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trước khi đi Nhật Bản, tôi cũng được bác sĩ kiểm tra và cho phép bay. Tôi có ê-kíp hỗ trợ đi cùng trong suốt chuyến đi để yên tâm biểu diễn. Thật ra lúc đầu tôi cũng có chút lo, nhưng khi đứng trên sân khấu, nhìn thấy tình cảm và nụ cười của khán giả, mọi mệt mỏi tan biến hết, chỉ còn lại niềm hạnh phúc và biết ơn. Điều khiến tôi xúc động nhất là khán giả Việt ở Nhật Bản rất tình cảm. Họ hát theo từng câu, từng chữ và có người rưng rưng nước mắt khi nghe những bài hát quê hương. Tôi còn bước xuống sân khấu để giao lưu, ôm khán giả và nhận được thật nhiều yêu thương. Thời tiết ở đây khá lạnh, nhưng tôi cảm thấy ấm áp vì tình cảm nồng hậu của mọi người". Cô luôn mang đến những sản phẩm được khán giả yêu thích Sau biến cố sức khỏe, Tố My cho biết cô học được cách sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở và giây phút bình an. Nữ ca sĩ hiểu rằng sức khỏe và tình thương là hai món quà quý giá nhất của cuộc đời. Chính vì vậy, cô càng muốn dùng giọng hát của mình để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Kết thúc chuyến lưu diễn tại Nhật Bản, Tố My sẽ trở về Việt Nam để cùng ê-kíp thực hiện chương trình thiện nguyện hướng về đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Song song đó, cô cũng chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu sự trở lại sau thời gian nghỉ dưỡng.

NSƯT Chí Trung: “Tôi có 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm, không sợ cô đơn” Bước sang tuổi 65, NSƯT Chí Trung nói vui rằng mình đã “sống được hai phần ba cuộc đời” và giờ là lúc tận hưởng nhịp sống chậm sau hơn bốn thập kỷ cống hiến cho sân khấu, truyền hình. Không còn áp lực công việc, anh dành thời gian cho bản thân, cho những mối quan hệ mà anh trân trọng và cả kế hoạch nghiêm túc cho tuổi già.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suc-khoe-hien-tai-cua-ngoc-nu-bolero-sau-3-thang-ieu-tri-phinh-ong-mach-nao-746148.html