Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Hậu trường 08/11/2025 14:29

Sau khi thông báo ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của diễn viên Lan Phương nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trên trang cá nhân, cô viết: “Thấy tôi sơn sửa nhà, mọi người nói: “Vất vả quá!”. Nhưng thật ra tôi đã phải tự mình làm việc đó từ lâu rồi nên thấy bình thường. Nhớ nhất là lúc đường ống máy lạnh phòng ngủ tỏa ra mùi khó chịu, suốt từ lúc tôi mang bầu Mia cho đến khi sinh con. Không ai giúp cả, nên khi mới sinh con 2 tháng, tôi tự mình tìm người sửa”. 

Nữ diễn viên kể thêm rằng, bản thân tự tay sắp xếp mọi thứ, kê dọn đồ đạc và lau dọn tỉ mỉ để Mia không phải hít phải mùi khó chịu khi ngủ, đồng thời bảo đảm các con không bị dị ứng với bụi từ công trình.

Nữ diễn viên bày tỏ niềm vui khi tự tay hoàn thiện không gian sống: “Rồi hôm nay Mia tròn 20 tháng, Phương sơn sửa lại nhà để có một không gian mới, bình yên, an toàn và thật nữ tính như chính những cô gái nhỏ bé trong nhà này. Cảm thấy thật hạnh phúc. Không phải chờ đợi ai đến giúp. Tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai”.

Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây - Ảnh 1
Nữ diễn viên 8x cho biết cô thấy hạnh phúc khi tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình

Bài đăng của Lan Phương hiện thu hút gần 20 nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận trái chiều.

Một số người cho rằng, nữ diễn viên đang “kể khổ”, trong khi có không ít phụ nữ cũng tự mình đảm đương mọi việc gia đình nhưng không chia sẻ. Số khán giả khác cũng cho hay, Lan Phương nên nhạy cảm hơn với cảm nhận của người khác trước khi đăng tải những trải lòng cá nhân. Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự xót xa, đồng cảm vì thời điểm đó, cô và ông xã vẫn đang chung sống nhưng vẫn phải một mình giải quyết mọi việc trong gia đình.

Ngay sau đó, Lan Phương đã đính chính khẳng định rất trân trọng và đồng cảm với những người phụ nữ có cuộc sống vất vả. Lan Phương cho hay: "Bài viết của Phương chỉ là chia sẻ một cảm xúc của hiện tại sau khi lấy lại tự chủ của cuộc đời mình, không có ý nói mình tốt hơn ai. Phương biết còn rất nhiều những người phụ nữ và những em bé có cuộc sống vất vả đáng thương hơn rất nhiều. Phương trân trọng và đồng cảm với họ vô cùng. Phương cũng tôn trọng tất cả các bình luận dù một số chưa thật hiểu nội dung Phương chia sẻ. Nhưng những bình luận đó giúp Phương hiểu thêm về những gánh nặng khác nhau trong cuộc sống. Phương biết ơn tất cả!".

Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây - Ảnh 2
Lan Phương gây tranh luận khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Sau 7 năm gắn bó, Lan Phương chính thức thông báo đường ai nấy đi với chồng Tây - David Duffy. Trước khi hôn nhân tan vỡ, cặp đôi từng có với nhau hai cô con gái. Tại phiên tòa ly hôn diễn ra vào giữa tháng 9, Lan Phương được tòa án giao quyền trực tiếp chăm sóc hai con, trong khi chồng cũ có nghĩa vụ chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, chỉ 22 ngày sau phán quyết sơ thẩm, David Duffy đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Vượt qua biến cố hôn nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại với công việc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên hai con gái nhỏ.

Dù không còn sống chung, Lan Phương khẳng định không bao giờ nói xấu người cũ với các con. "Tôi không bao giờ nói xấu gì về bố với con. Đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thật sự có thể làm", cô chia sẻ. Cô cũng phủ nhận thông tin ngăn cản chồng cũ thăm con.

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Giữa lúc nhiều nghệ sĩ công khai ủng hộ, một số cư dân mạng bất ngờ gọi tên Lệ Quyên, đặt câu hỏi vì sao không thấy nữ ca sĩ có động thái thiện nguyện như nhiều đồng nghiệp khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Phương diễn viên Lan Phương sao Việt

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ đắc lực trong 15 ngày cuối tháng 11, làm ăn thuận lợi trăm bề, tiền đồ xán lạn, chuẩn bị mua két sắt để tiền

TOP 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ đắc lực trong 15 ngày cuối tháng 11, làm ăn thuận lợi trăm bề, tiền đồ xán lạn, chuẩn bị mua két sắt để tiền

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Đời sống 21 phút trước
Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Sao quốc tế 38 phút trước
Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Thế giới 1 giờ 21 phút trước
Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Hậu trường 1 giờ 39 phút trước
Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao tài lộc, Quý Nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', Tài Lộc 'chảy ào ào' về túi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao tài lộc, Quý Nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', Tài Lộc 'chảy ào ào' về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng