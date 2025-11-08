Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Nữ diễn viên kể thêm rằng, bản thân tự tay sắp xếp mọi thứ, kê dọn đồ đạc và lau dọn tỉ mỉ để Mia không phải hít phải mùi khó chịu khi ngủ, đồng thời bảo đảm các con không bị dị ứng với bụi từ công trình.

Trên trang cá nhân, cô viết: “Thấy tôi sơn sửa nhà, mọi người nói: “Vất vả quá!”. Nhưng thật ra tôi đã phải tự mình làm việc đó từ lâu rồi nên thấy bình thường. Nhớ nhất là lúc đường ống máy lạnh phòng ngủ tỏa ra mùi khó chịu, suốt từ lúc tôi mang bầu Mia cho đến khi sinh con. Không ai giúp cả, nên khi mới sinh con 2 tháng, tôi tự mình tìm người sửa”.

Nữ diễn viên bày tỏ niềm vui khi tự tay hoàn thiện không gian sống: “Rồi hôm nay Mia tròn 20 tháng, Phương sơn sửa lại nhà để có một không gian mới, bình yên, an toàn và thật nữ tính như chính những cô gái nhỏ bé trong nhà này. Cảm thấy thật hạnh phúc. Không phải chờ đợi ai đến giúp. Tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai”.

Một số người cho rằng, nữ diễn viên đang “kể khổ”, trong khi có không ít phụ nữ cũng tự mình đảm đương mọi việc gia đình nhưng không chia sẻ. Số khán giả khác cũng cho hay, Lan Phương nên nhạy cảm hơn với cảm nhận của người khác trước khi đăng tải những trải lòng cá nhân. Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự xót xa, đồng cảm vì thời điểm đó, cô và ông xã vẫn đang chung sống nhưng vẫn phải một mình giải quyết mọi việc trong gia đình.

Ngay sau đó, Lan Phương đã đính chính khẳng định rất trân trọng và đồng cảm với những người phụ nữ có cuộc sống vất vả. Lan Phương cho hay: "Bài viết của Phương chỉ là chia sẻ một cảm xúc của hiện tại sau khi lấy lại tự chủ của cuộc đời mình, không có ý nói mình tốt hơn ai. Phương biết còn rất nhiều những người phụ nữ và những em bé có cuộc sống vất vả đáng thương hơn rất nhiều. Phương trân trọng và đồng cảm với họ vô cùng. Phương cũng tôn trọng tất cả các bình luận dù một số chưa thật hiểu nội dung Phương chia sẻ. Nhưng những bình luận đó giúp Phương hiểu thêm về những gánh nặng khác nhau trong cuộc sống. Phương biết ơn tất cả!".

Lan Phương gây tranh luận khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Sau 7 năm gắn bó, Lan Phương chính thức thông báo đường ai nấy đi với chồng Tây - David Duffy. Trước khi hôn nhân tan vỡ, cặp đôi từng có với nhau hai cô con gái. Tại phiên tòa ly hôn diễn ra vào giữa tháng 9, Lan Phương được tòa án giao quyền trực tiếp chăm sóc hai con, trong khi chồng cũ có nghĩa vụ chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, chỉ 22 ngày sau phán quyết sơ thẩm, David Duffy đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Vượt qua biến cố hôn nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại với công việc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên hai con gái nhỏ.

Dù không còn sống chung, Lan Phương khẳng định không bao giờ nói xấu người cũ với các con. "Tôi không bao giờ nói xấu gì về bố với con. Đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thật sự có thể làm", cô chia sẻ. Cô cũng phủ nhận thông tin ngăn cản chồng cũ thăm con.