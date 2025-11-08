Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Hậu trường 08/11/2025 14:13

Giữa lúc nhiều nghệ sĩ công khai ủng hộ, một số cư dân mạng bất ngờ gọi tên Lệ Quyên, đặt câu hỏi vì sao không thấy nữ ca sĩ có động thái thiện nguyện như nhiều đồng nghiệp khác.

Mới đây, Lệ Quyên bị thắc mắc chuyện không quyên góp từ thiện. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng thông qua trang cá nhân. Lệ Quyên viết: "Đừng soi tôi có làm từ thiện hay không. Đã nói là không bao giờ kể tôi làm gì. Quan điểm riêng thôi, tích phước từ tâm, âm thầm làm là điều hạnh phúc nhất. Cứ sống theo cách mình muốn, nhu cầu mình cần. Thế thôi".

Chỉ với vài dòng ngắn gọn, Lệ Quyên thể hiện rõ sự bức xúc khi liên tục bị soi mói chuyện cá nhân. Nữ ca sĩ cho rằng việc làm từ thiện là tùy tâm, không bắt buộc phải công khai, mỗi người đều có cách riêng để cho đi. Một bộ phận khán giả cho rằng Lệ Quyên có lý, bởi từ thiện không cần phô trương, không chia sẻ công khai vẫn đáng trân trọng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cách đáp trả của nữ ca sĩ có phần gay gắt, dễ tạo cảm giác đối đầu với khán giả trong bối cảnh nhạy cảm.

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện' - Ảnh 1
Lệ Quyên lên tiếng đáp trả khi bị hỏi chuyện làm từ thiện giúp đỡ bà con bão lũ

Những năm gần đây, Lệ Quyên vẫn đi diễn đều đặn và khá đắt show. Thỉnh thoảng cô liên tiếng khi gặp những ý kiến trái chiều. Ngoài vấn đề từ thiện, cách đây ít ngày, Lệ Quyên còn chia sẻ về việc hát phòng trà. Thời điểm đó, có bài viết lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Lệ Quyên hát phòng trà là kém sang.

“Sân khấu phòng trà là nơi thu nhập ổn định để hát mỗi tuần thường xuyên mà sự kiện lớn đôi khi đếm trên đầu ngón tay trong năm. Và muốn biết sức hút thật sự của nghệ sĩ, ở phòng trà là câu trả lời chính xác nhất. Ca sĩ hát phòng trà đông, chắc chắn sân khấu nào cũng đông. Bởi ở những sân khấu ấy, khán giả bỏ tiền ra mua vé vì họ thực sự yêu bạn, không vì bất kỳ điều gì khác ngoài giọng hát của bạn”, Lệ Quyên chia sẻ.

Cô tiếp tục: “Quyên là ca sĩ của những sân khấu bán vé lớn nhỏ như thế. Nghệ sĩ được phân chia rõ ràng lắm. Người hát các sân khấu sự kiện quốc gia. Người hát sự kiện giải trí sôi động miễn phí của nhãn hàng. Người hát sân khấu hội chợ cho bà con các tỉnh thành. Người chuyên hát sân khấu ca nhạc tổ chức bán vé. Ở đâu cũng được, miễn phù hợp và khán giả yêu thương, chúng tôi xông pha hết”

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện' - Ảnh 2
Lệ Quyên phản hồi khi bị hỏi chuyện không làm từ thiện

Lệ Quyên sinh năm 1981, tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1999 và được biết đến qua nhiều ca khúc như Giấc mơ có thật, Ta đã từng yêu, Vì em còn thương… Nhiều năm hoạt động, Lệ Quyên vẫn đi hát đều đặn, đắt show. Cô tham gia Chị đẹp đạp gió năm 2024.

Lệ Quyên còn làm giám khảo cho Thần tượng Bolero và đảm nhận vai trò cố vấn cho các cuộc thi Vietnam Idol: Thần tượng Âm nhạc Việt Nam, Nhân tố bí ẩn, Giọng hát Việt…

 

Vào đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương thông báo gia đình có thêm thành viên mới. Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1990 đang mang thai con thứ 3 được 6 tháng.

Từ khóa:   Lệ Quyên sao Việt ca sĩ Lệ Quyên

