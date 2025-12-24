Ép con dâu không được có bầu suốt 5 năm, mẹ chồng khiến cả họ phẫn nộ khi tiết lộ mục đích thực sự phía sau

Tâm sự 24/12/2025 20:34

Người đàn ông ấy cũng chính là chồng em bây giờ. Lần đầu gặp anh, em đã có thiện cảm vì anh hiền lành, ít nói và khá hiểu biết về các vấn đề xã hội. Bọn em chính thức quen nhau được 4 tháng thì bắt đầu bàn chuyện đám cưới.

Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ. Bố mẹ nói học trường nào, em sẽ thi ngay vào trường đó mà không có chút do dự. Bố mẹ bảo đang đi học đừng yêu đương, em cũng từ chối tất cả những người đàn ông xung quanh mình.

Cho đến khi em ra trường, có một công việc ổn định, bố mẹ lại nói sẽ tìm cho em một người đàn ông tử tế. Dù sao người lớn cũng có mắt nhìn người tốt hơn em. Chỉ hai tuần sau, em được giới thiệu đi xem mắt.

Người đàn ông ấy cũng chính là chồng em bây giờ. Lần đầu gặp anh, em đã có thiện cảm vì anh hiền lành, ít nói và khá hiểu biết về các vấn đề xã hội. Bọn em chính thức quen nhau được 4 tháng thì bắt đầu bàn chuyện đám cưới.

Ép con dâu không được có bầu suốt 5 năm, mẹ chồng khiến cả họ phẫn nộ khi tiết lộ mục đích thực sự phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vậy đấy, em kết hôn mà không chịu tìm hiểu kỹ, để rồi bây giờ khổ cũng chẳng biết kêu ai. Mẹ chồng em là người khó tính, bà luôn xét nét con dâu từng chút một. Ngày đầu về làm dâu, em bị gọi dậy từ 5 rưỡi. Thế nhưng mẹ chồng vẫn chưa hài lòng, bà còn bảo với mọi người rằng em thiếu tính tự giác.

Chồng em thì chuyện gì cũng nghe theo lời mẹ. Thành ra những lúc như vậy, em chẳng có ai để mà dựa dẫm. Bọn em cưới nhau được 3 tháng nhưng vẫn chưa có thai. Hôm vừa rồi, mẹ chồng lên phòng hỏi em đã đến tháng chưa, em nói rồi, vậy mà bà mừng quýnh lên các chị ạ.

Vừa dúi vào tay em vỉ thuốc tránh thai, mẹ chồng em vừa dặn: "Mẹ vừa đi xem thầy, người ta bảo mấy năm tới xấu lắm, các con mà đẻ thì tán gia bại sản. Cho nên con cứ kế hoạch đi, 5 năm nữa mới đẻ". Em thấy vô lý nên có nói lại vài câu, kết quả là chẳng được gì còn bị mẹ chồng lườm cháy mặt.

Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Còn em thì không muốn theo ý mẹ chồng trong việc này, em nên làm gì để chồng chịu đứng về phía mình đây?

Yêu thầm đồng nghiệp xinh đẹp, tôi chết lặng phát hiện bí mật 'động trời' khi thấy cô ấy lén lút vào nhà vệ sinh nam

Yêu thầm đồng nghiệp xinh đẹp, tôi chết lặng phát hiện bí mật 'động trời' khi thấy cô ấy lén lút vào nhà vệ sinh nam

Nhiều lần tôi bị ốm, cô ấy lại nấu ăn rồi gửi đồ sang tận nhà. Có lần tôi đi công tác, mẹ lại lên thành phố đi khám bệnh nhưng không thạo đường. Thế là Trang lại không quản đường xá, chở mẹ tôi đi khám bệnh cả ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Sau ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đang ở nhà nghỉ với bồ thì vợ gọi điện, tôi run rẩy bước ra ngoài để rồi 'chết đứng' nhìn vật chứng dưới chân cửa

Đang ở nhà nghỉ với bồ thì vợ gọi điện, tôi run rẩy bước ra ngoài để rồi 'chết đứng' nhìn vật chứng dưới chân cửa

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Đúng hai ngày thứ Năm, thứ Sáu (25–26/12): 3 con giáp phúc khí dẫn lối, vận may bất ngờ, lộc lớn lẫn lộc nhỏ đều có, cuộc đời lên hương giàu sang như ý

Đúng hai ngày thứ Năm, thứ Sáu (25–26/12): 3 con giáp phúc khí dẫn lối, vận may bất ngờ, lộc lớn lẫn lộc nhỏ đều có, cuộc đời lên hương giàu sang như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Ép con dâu không được có bầu suốt 5 năm, mẹ chồng khiến cả họ phẫn nộ khi tiết lộ mục đích thực sự phía sau

Ép con dâu không được có bầu suốt 5 năm, mẹ chồng khiến cả họ phẫn nộ khi tiết lộ mục đích thực sự phía sau

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Yêu thầm đồng nghiệp xinh đẹp, tôi chết lặng phát hiện bí mật 'động trời' khi thấy cô ấy lén lút vào nhà vệ sinh nam

Yêu thầm đồng nghiệp xinh đẹp, tôi chết lặng phát hiện bí mật 'động trời' khi thấy cô ấy lén lút vào nhà vệ sinh nam

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Tiểu tam trơ trẽn dàn cảnh tự tử để đẩy chính thất vào tù, âm mưu thâm độc nhằm cướp chồng và đoạt tài sản

Tiểu tam trơ trẽn dàn cảnh tự tử để đẩy chính thất vào tù, âm mưu thâm độc nhằm cướp chồng và đoạt tài sản

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Mẹ chồng cầm kéo ép tôi cắt phăng mái tóc vì lý do liên quan đến người cũ của chồng

Mẹ chồng cầm kéo ép tôi cắt phăng mái tóc vì lý do liên quan đến người cũ của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Người yêu báo tin có thai, tôi chỉ trêu 1 câu, nào ngờ cô ấy bật khóc rồi quỳ sụp xuống khiến tôi sốc tận óc

Người yêu báo tin có thai, tôi chỉ trêu 1 câu, nào ngờ cô ấy bật khóc rồi quỳ sụp xuống khiến tôi sốc tận óc

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang ở nhà nghỉ với bồ thì vợ gọi điện, tôi run rẩy bước ra ngoài để rồi 'chết đứng' nhìn vật chứng dưới chân cửa

Đang ở nhà nghỉ với bồ thì vợ gọi điện, tôi run rẩy bước ra ngoài để rồi 'chết đứng' nhìn vật chứng dưới chân cửa

Yêu thầm đồng nghiệp xinh đẹp, tôi chết lặng phát hiện bí mật 'động trời' khi thấy cô ấy lén lút vào nhà vệ sinh nam

Yêu thầm đồng nghiệp xinh đẹp, tôi chết lặng phát hiện bí mật 'động trời' khi thấy cô ấy lén lút vào nhà vệ sinh nam

Người yêu báo tin có thai, tôi chỉ trêu 1 câu, nào ngờ cô ấy bật khóc rồi quỳ sụp xuống khiến tôi sốc tận óc

Người yêu báo tin có thai, tôi chỉ trêu 1 câu, nào ngờ cô ấy bật khóc rồi quỳ sụp xuống khiến tôi sốc tận óc

Vợ và cô bạn thân khăng khăng ngủ cùng nhau mỗi tuần, bỏ mặc chồng cô đơn ở phòng khách

Vợ và cô bạn thân khăng khăng ngủ cùng nhau mỗi tuần, bỏ mặc chồng cô đơn ở phòng khách

Vợ bầu bí chịu nóng chảy mồ hôi, chồng vẫn tháo máy lạnh nhường cho em gái ly hôn vừa chuyển về

Vợ bầu bí chịu nóng chảy mồ hôi, chồng vẫn tháo máy lạnh nhường cho em gái ly hôn vừa chuyển về

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đầu tóc rũ rượi, tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, tôi lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đầu tóc rũ rượi, tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, tôi lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng