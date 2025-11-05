Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Hậu trường 05/11/2025 16:00

Đoàn Di Băng có sự nghiệp nghệ thuật mờ nhạt mà thường gây chú ý trên mạng xã hội bằng những phát ngôn gây tranh cãi. Vấn đề kinh doanh càng khiến công chúng mất lòng tin vào cô.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 5/11, Báo Công an TP.HCM đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm Đinh Văn Liên (sinh năm 1981) ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1982) ngụ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM để điều tra làm rõ hành vi: "Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai".

 

Ngay sau khi thông tin liên quan ông Nguyễn Quốc Vũ được đăng tải, cộng đồng mạng tràn vào tấn công trang cá nhân của Đoàn Di Băng. Họ để lại nhiều bình luận tiêu cực và những trạng thái cảm xúc tức giận. Trong khi đó, Đoàn Di Băng vẫn giữ im lặng. Gần đây, Đoàn Di Băng ít xuất hiện. Cô cũng không đăng tải bài viết trên mạng xã hội nhiều như trước dù liên tục bị réo tên trên mạng xã hội. Thậm chí Đoàn Di Băng còn vướng nghi vấn mang thai và đã sinh con.

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh 1
Nguyễn Quốc Vũ bị bắt giữ - Ảnh: VnExpress

 

Đoàn Di Băng, tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Ban đầu, Đoàn Di Băng bước chân vào showbiz với tư cách là một nghệ sĩ hát nhạc trẻ, tham gia một số dự án âm nhạc và biểu diễn nhưng sự nghiệp rất mờ nhạt, gần như không được biết tới.

Sau khi kết hôn vào năm 2012, cô quyết định lùi về hậu trường để tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp kinh doanh. Cô tham gia điều hành các công ty liên quan đến mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp. Đoàn Di Băng thường xuyên gây tranh cãi với những phát biểu được cho là quá lố.

Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh 2Đoàn Di Băng giữa lúc chồng bị bắt giữ vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh 3

Thời gian qua, Đoàn Di Băng tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội. Cô không cập nhật thông tin dù trước đó đăng bài liên tục

 

Đoàn Di Băng thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh, dùng đồ hiệu. Tới tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC Đồng Nai), liên quan đến loạt sản phẩm Đoàn Di Băng quảng cáo. Sau đó, Đoàn Di Băng có 3 lần đăng thông báo thu hồi sản phẩm nhưng cô không thừa nhận hành vi quảng cáo sai sự thật của mình.

 

Trong bài đăng gần nhất từ hồi tháng 8 trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng thông báo: "Công ty TNHH TMDV VB Group hiện vẫn đang tạm ngừng kinh doanh do tuân thủ quyết định của Cục Quản lý Dược. Trong thời gian này, công ty chúng tôi không phân phối và không bán bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường. Mọi sản phẩm đang bán dưới các nick name tài khoản đã nêu trên hiện nay đều là những sản phẩm khác hoàn toàn và không liên quan đến công ty VB Group cũng như thương hiệu Hanayuki".

Giữa năm 2023, nghệ sĩ Tấn Beo (59 tuổi) bất ngờ bị tai biến mạch máu não và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, bệnh để lại nhiều di chứng nặng nề cho ông như nói chuyện vấp váp, không thể tự di chuyển, phải ngồi xe lăn. Nghiêm trọng hơn, bác sĩ phát hiện ông bị suy thận giai đoạn 5, phải lọc máu tại bệnh viện và phẫu thuật cầu tay để chuẩn bị chạy thận nhân tạo định kỳ lâu dài.

