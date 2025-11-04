Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Hậu trường 04/11/2025 17:07

Giữa năm 2023, nghệ sĩ Tấn Beo (59 tuổi) bất ngờ bị tai biến mạch máu não và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, bệnh để lại nhiều di chứng nặng nề cho ông như nói chuyện vấp váp, không thể tự di chuyển, phải ngồi xe lăn. Nghiêm trọng hơn, bác sĩ phát hiện ông bị suy thận giai đoạn 5, phải lọc máu tại bệnh viện và phẫu thuật cầu tay để chuẩn bị chạy thận nhân tạo định kỳ lâu dài.

“Đây là hệ quả từ thói quen thích ăn mặn, đồ muối, trứng ung, mắm cá, uống bia đêm khuya”, nghệ sĩ Tấn Beo chia sẻ.

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại - Ảnh 1
Nghệ sĩ Tấn Beo phải điều trị bệnh thận mạn thời gian qua

Vào tháng 3, ông đến một cơ sở y tế ở TPHCM khám và đăng ký lọc máu định kỳ. BSCKI Đỗ Thị Hằng, Trưởng Đơn vị Nội thận - Lọc máu, cho biết nam nghệ sĩ mắc nhiều bệnh nền như di chứng tai biến mạch máu não cũ, huyết áp cao, đái tháo đường type 2, tăng mỡ máu hỗn hợp và axit uric máu, tim thiếu máu cục bộ.

"Tất cả đều là những thủ phạm tàn phá thận và hệ thống tim mạch, dẫn đến đột quỵ và suy thận", bác sĩ Hằng nói và cho biết các bệnh lý này không chỉ độc lập gây hại mà còn tương tác, đẩy nhanh tốc độ suy giảm chức năng thận và tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. 

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại - Ảnh 2
Nghệ sĩ Tấn Beo

Bác sĩ lý giải, nghệ sĩ Tấn Beo đã có bệnh thận mạn tính từ trước, nhưng cơn đột quỵ cùng với các yếu tố nguy cơ khác đã đưa đến một đợt suy thận cấp nặng nề, khiến chức năng giảm đột ngột đến giai đoạn 5.

May mắn là người bệnh vẫn đi tiểu được, độ lọc cầu thận còn trong giới hạn chưa cần chỉ định lọc máu, vẫn có thể điều trị nội khoa bảo tồn chức năng thận.

Nghệ sĩ Tấn Beo được lên phác đồ điều trị cá thể hóa, bảo tồn chức năng thận. Ông được dùng thuốc hạ huyết áp, điều chỉnh đường huyết và mỡ máu tích cực. Bệnh nhân cũng được sử dụng các loại thuốc an toàn với thận nhưng vẫn kiểm soát tốt các bệnh nền, tránh nguy cơ tai biến lần hai.

Từ khóa:   Nghệ sĩ Tấn Beo Nghệ sĩ Tấn Beo suy thận sao Việt

