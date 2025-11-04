Thái độ gây chú ý của H’Hen Niê sau khi xin lỗi vụ pha cà phê của chồng

Hoa hậu H’Hen Niê cho biết lượng sữa mẹ hiện đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng một phần ba so với trước.

Mới đây, Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ trên story Instagram bằng tiếng Anh về tình trạng sức khỏe và tinh thần sau những ngày căng thẳng.

Hoa hậu H’Hen Niê cho biết lượng sữa mẹ hiện đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng một phần ba so với trước: “Bạn có biết không, lượng sữa sẽ giảm đáng kể nếu cơ thể thiếu chất, mất ngủ kéo dài hoặc chịu quá nhiều áp lực. Bạn đã từng trải qua điều đó chưa? Tôi thì có, lượng sữa của tôi từ 120ml nay chỉ còn 40ml, thực sự là một sự sụt giảm rất lớn. Nhưng không sao cả, tôi sẽ cố gắng hết sức,”.

Chia sẻ của H’Hen Niê nhận được nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ, đặc biệt là các bà mẹ đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ, bởi áp lực về sức khỏe và tinh thần là điều không ít người gặp phải sau sinh.

Hoa hậu cho biết lượng sữa của mình giảm từ 120ml chỉ còn 40ml

Trước đó, sau những lời bênh vực chồng trước sự chỉ trích của cư dân mạng, hoa hậu H'Hen Niê cũng chính thức gởi lời xin lỗi.

"Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video, hi vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng.

Thật ra, đây là lần đầu Hen và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều đều còn rất mới mẻ, từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người mẹ, người cha. Nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, Hen và anh Khôi mong rằng mọi người có thể thông cảm, góp ý để Hen và anh Khôi có thể hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn! 

Vợ chồng Hen đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui.

Hen cũng xin lỗi vì bài post trước đó khi Hen chưa đủ suy nghĩ thấu đáo, đơn giản đều xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng. Anh Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực. 

Vợ chồng H'hen Niê

Hen mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, để anh cố gắng hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha. Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, Hen xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và Hen không cổ vũ cho những điều không đúng.

Sau những ngày lắng lại, Hen nhận ra rằng vợ chồng Hen đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ những thông tin, sau khi xem nhiều nhận xét, góp ý rất đáng để suy ngẫm từ các cô chú anh chị. Đây thật sự là bài học quý giá cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ! Một lần nữa, Hen chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo.

Hen và anh Khôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn, và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói"- H'hen Niê chia sẻ.

Phần lớn cư dân mạng đều thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi của vợ chồng hoa hậu vì "vợ chồng hoa hậu đã rút kinh nghiệm và có thêm những bài học áp dụng tốt hơn cho hành trình nuôi dậy con cái sau này".

 

Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh

Một sao nam nhận chỉ trích khi đăng bài 'gây sốc' về Trương Ngọc Ánh

Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

