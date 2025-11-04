Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng

Mới đây, Hòa Minzy đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân, cảnh báo khán giả về các trang Fanpage mạo danh nữ ca sĩ, nhằm lừa đảo, trục lợi.

Cô viết: "Hiện tôi đã làm việc với cơ quan chức năng để xử lý trang Fanpage này. Dù các bài viết trên trang có nội dung bình thường, nhưng khi chạy quảng cáo, họ lại sử dụng thông tin sai lệch nhằm mục đích lừa đảo. Bên cạnh đó, còn có nhiều trang khác dùng hình ảnh của tôi để đánh lừa khán giả".

Nữ ca sĩ mong công chúng cẩn thận, tỉnh táo, luôn đặt ra nghi vấn để tránh bị lừa: "Tôi không quảng cáo, bán hàng tào lao, không tìm kiếm nhân sự. Hi vọng mọi người cùng vào báo cáo trang này giúp tôi".

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh 1
Hòa Minzy bị nhiều trang giả mạo hình ảnh

Trước đó, vào tháng 3/2025, Hòa Minzy từng lên tiếng phủ nhận những tin đồn thất thiệt xung quanh bản "hit" Bắc Bling. Cô cho biết, nhiều trang cá nhân giả mạo danh tính cô và ê-kíp, đưa ra những thông tin tiêu cực, thiếu chính xác.

Cụ thể, một trang Fanpage có tên "Bắc Bling" đăng tải hình ảnh Sơn Tùng M-TP và Hòa Minzy, đưa ra thông tin: "MV Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP đạt 100 triệu view sau 4 tháng, MV Bắc Bling đạt 100 triệu view chỉ sau 27 ngày".

Fanpage này cũng chỉ trích bản "hit" Sự nghiệp chướng của Pháo, cho rằng: "Một bài hát mang đậm nét văn hóa, được bạn bè quốc tế đón nhận, mang lại giá trị cao. Một bài ăn theo drama, được "dăm bữa nửa tháng" lại chẳng ai nhớ tới". Trước đó, MV này vừa chiếm ngôi vị Top 1 của Bắc Bling trên bảng xếp hạng các ca khúc thịnh hành của YouTube.

Hòa Minzy khẳng định: "Đây không phải trang của Hòa nhé mọi người ơi! Tất cả mọi vấn đề liên quan đến tôi đều được ê-kíp đưa trên Fanpage Hoà Minzy có dấu tick xanh". Nữ ca sĩ nói thêm: "Anh Sơn Tùng M-TP là điều đặc biệt của showbiz, không thể so sánh. Mong trang Bắc Bling này lấy tên khác để đưa tin, không đưa những bài viết gây tranh cãi như thế này gây ảnh hưởng tới việc mọi người nhìn nhận vấn đề và hiểu lầm rằng ê-kíp tôi làm".

Ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ cầu cứu, làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh 2
Nữ ca sĩ mong công chúng cẩn thận, tỉnh táo, luôn đặt ra nghi vấn để tránh bị lừa

Hòa Minzy không phải nghệ sĩ Việt đầu tiên bị các fanpage giả mạo hình ảnh để đi lừa đảo. Cách đây không lâu, quản lý của Đức Phúc cũng lên tiếng việc hình ảnh của ca sĩ này trong chung kết Intervision 2025 diễn ra ở Nga bị một số fanpage sử dụng để quảng cáo giao dịch tiền điện tử trái phép. Cùng thời điểm, MC Cát Tường thông báo cho khán giả biết việc cô bị nhiều đối tượng giả mạo hình ảnh, danh tính nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Hồi cuối tháng 9, MC Lại Văn Sâm lên tiếng về việc bị nhiều tài khoản giả mạo nhằm trục lợi suốt thời gian qua, khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng. Ngoài ra, diễn viên Phương Oanh, Quốc Trường, vợ chồng diễn viên Ngô Thanh Vân hay MC Đại Nghĩa cũng từng lên tiếng cảnh báo khán giả về việc bị giả mạo hình ảnh.

Hoa hậu H’Hen Niê cho biết lượng sữa mẹ hiện đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng một phần ba so với trước.

