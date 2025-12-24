Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Sao quốc tế 24/12/2025 15:52

Mới đây, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Cúc Tịnh Y gần đây đã đệ đơn kiện công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media).

Cúc Tịnh Y cáo buộc công ty này giả mạo chữ ký, tự ý ký thêm hợp đồng kéo dài tới 20 năm. Phía Cúc Tịnh Y cho rằng Siba Media có nhiều hành vi thiếu minh bạch, bao gồm việc che giấu thu nhập thực tế và không đảm bảo quyền lợi cho nghệ sĩ.

Sau khi vụ tranh chấp hợp đồng gây xôn xao dư luận, ca sĩ Tằng Diễm Phân - thành viên nhóm nhạc SNH48 - đã công khai lên tiếng ủng hộ Cúc Tịnh Y. Cô cho biết Siba Media từng gây áp lực buộc nghệ sĩ tham gia các bữa tiệc kín, nhận những công việc gây tranh cãi, thậm chí sắp xếp cho người chưa đủ tuổi thành niên tham gia các hoạt động tiếp rượu.

Nữ ca sĩ cũng phản ánh môi trường làm việc thiếu tôn trọng, khi nhân viên bị trêu đùa phản cảm, thậm chí có những hành vi động chạm.

Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia - Ảnh 1

Truyền thông Trung Quốc gợi nhắc về một bữa tiệc kín tại tư gia của Vương Tư Thông - thiếu gia giàu nhất Trung Quốc vào năm 2014.

Trong bữa tiệc, các thành viên nhóm nhạc SNH48 mặc trang phục học sinh, đeo tai thỏ, nhảy múa xung quanh vị thiếu gia.

Công chúng cũng chỉ trích Vương Tư Thông và công ty Siba Media coi thường phụ nữ, coi các thành viên như món hàng, công cụ mua vui. Phía công ty Siba Media khẳng định nữ ca sĩ bịa đặt và sẽ kiện cô vì tội phỉ báng, làm ảnh hưởng tới danh dự công ty.

Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia - Ảnh 2

Tranh chấp giữa Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ Siba tiếp tục gây chú ý khi các tài liệu pháp lý về hợp đồng độc quyền được công bố. Siba cho biết đã ký hợp đồng với Cúc Tịnh Y từ năm 2013, bổ sung năm 2018, thời hạn đến năm 2033, bao gồm toàn bộ quyền khai thác hình ảnh và tên tuổi.

Công ty khẳng định đã đầu tư hơn 160 triệu nhân dân tệ (560 tỉ đồng) cho sự nghiệp của nữ nghệ sĩ và chi trả tổng cộng 139 triệu nhân dân tệ (500 tỉ đồng) trước thuế tính đến tháng 5.2024, kèm các chế độ lương, phương tiện và chỗ ở theo thỏa thuận.

Hiện Cúc Tịnh Y đang theo đuổi vụ kiện nhằm chấm dứt hợp tác với công ty quản lý cũ, cho rằng cô bị hạn chế cơ hội phát triển. Sau khi rời Siba Media, nữ nghệ sĩ ghi nhận bước tiến rõ rệt với nhiều hoạt động thời trang, quảng cáo và dự án phim chất lượng hơn.

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Thời gian gần đây cuộc chiến tranh chấp hợp đồng giữa Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) đang thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y thu nhập như thế nào ra sao?

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y thu nhập như thế nào ra sao?

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm nhà thiết kế Việt

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm nhà thiết kế Việt

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y ngã dập cằm trên phim trường khiến dân tình lo lắng

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y ngã dập cằm trên phim trường khiến dân tình lo lắng

Khai máy phim Lai Chiến: Tạo hình của Cúc Tịnh Y quá độc lạ, nhận được nhiều lời khen

Khai máy phim Lai Chiến: Tạo hình của Cúc Tịnh Y quá độc lạ, nhận được nhiều lời khen

'Mỹ nữ 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm Đỗ Mạnh Cường trên bìa Cosmopolitan Trung Quốc

'Mỹ nữ 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm Đỗ Mạnh Cường trên bìa Cosmopolitan Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Tâm sự 55 phút trước
Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Video 1 giờ 15 phút trước
Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

'Vua võ thuật' Thành Long gây chú ý ở tuổi 71

'Vua võ thuật' Thành Long gây chú ý ở tuổi 71

Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

Lý Á Bằng bất ngờ tạo nên kỳ tích sau bao năm kinh doanh chỉ lỗ không lãi

Tống Uy Long yêu Triệu Kim Mạch từ cái nhìn đầu tiên trong phim mới của Cố Mạn

Tống Uy Long yêu Triệu Kim Mạch từ cái nhìn đầu tiên trong phim mới của Cố Mạn

Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ