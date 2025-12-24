Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Sau khi vụ tranh chấp hợp đồng gây xôn xao dư luận, ca sĩ Tằng Diễm Phân - thành viên nhóm nhạc SNH48 - đã công khai lên tiếng ủng hộ Cúc Tịnh Y. Cô cho biết Siba Media từng gây áp lực buộc nghệ sĩ tham gia các bữa tiệc kín, nhận những công việc gây tranh cãi, thậm chí sắp xếp cho người chưa đủ tuổi thành niên tham gia các hoạt động tiếp rượu.

Cúc Tịnh Y cáo buộc công ty này giả mạo chữ ký, tự ý ký thêm hợp đồng kéo dài tới 20 năm. Phía Cúc Tịnh Y cho rằng Siba Media có nhiều hành vi thiếu minh bạch, bao gồm việc che giấu thu nhập thực tế và không đảm bảo quyền lợi cho nghệ sĩ.

Nữ ca sĩ cũng phản ánh môi trường làm việc thiếu tôn trọng, khi nhân viên bị trêu đùa phản cảm, thậm chí có những hành vi động chạm.

Truyền thông Trung Quốc gợi nhắc về một bữa tiệc kín tại tư gia của Vương Tư Thông - thiếu gia giàu nhất Trung Quốc vào năm 2014.

Trong bữa tiệc, các thành viên nhóm nhạc SNH48 mặc trang phục học sinh, đeo tai thỏ, nhảy múa xung quanh vị thiếu gia.

Công chúng cũng chỉ trích Vương Tư Thông và công ty Siba Media coi thường phụ nữ, coi các thành viên như món hàng, công cụ mua vui. Phía công ty Siba Media khẳng định nữ ca sĩ bịa đặt và sẽ kiện cô vì tội phỉ báng, làm ảnh hưởng tới danh dự công ty.

Tranh chấp giữa Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ Siba tiếp tục gây chú ý khi các tài liệu pháp lý về hợp đồng độc quyền được công bố. Siba cho biết đã ký hợp đồng với Cúc Tịnh Y từ năm 2013, bổ sung năm 2018, thời hạn đến năm 2033, bao gồm toàn bộ quyền khai thác hình ảnh và tên tuổi.

Công ty khẳng định đã đầu tư hơn 160 triệu nhân dân tệ (560 tỉ đồng) cho sự nghiệp của nữ nghệ sĩ và chi trả tổng cộng 139 triệu nhân dân tệ (500 tỉ đồng) trước thuế tính đến tháng 5.2024, kèm các chế độ lương, phương tiện và chỗ ở theo thỏa thuận.

Hiện Cúc Tịnh Y đang theo đuổi vụ kiện nhằm chấm dứt hợp tác với công ty quản lý cũ, cho rằng cô bị hạn chế cơ hội phát triển. Sau khi rời Siba Media, nữ nghệ sĩ ghi nhận bước tiến rõ rệt với nhiều hoạt động thời trang, quảng cáo và dự án phim chất lượng hơn.