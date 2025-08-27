'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm nhà thiết kế Việt

Sao quốc tế 27/08/2025 14:30

Nữ diễn viên Cúc Tịnh Y lần đầu tiên khoe sắc vóc với trang phục của nhà thiết kế Việt Nam trong buổi chụp ảnh, quay quảng cáo cho dòng sản phẩm chăm sóc da mà cô đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu.

Cúc Tịnh Y là đại sứ thương hiệu mỹ phẩm Elixir tại thị trường Trung Quốc. Cô diện trang phục của thương hiệu Tralinh để tham gia buổi chụp ảnh, quay quảng cáo cho sản phẩm đại diện.

Đầm Cúc Tịnh Y mặc được thiết kế với phần cổ lệch vai kết hợp quấn choker tinh xảo, khoe trọn được xương quai xanh gợi cảm. Cô còn ghi điểm khi khéo léo kết hợp mái tóc đen búi gọn cùng trang sức hoa tai vàng và trang điểm nhẹ với đầm để tổng thể càng ấn tượng.

Trang phục độc quyền này có giá thương mại 850 USD được chế tác thủ công bởi đội ngũ nghệ nhân của Hacchic Group. Thiết kế được làm từ chất liệu Silk Satin thượng hạng, ôm sát tôn lên đường cong cơ thể người mặc.

Bên cạnh đó, điểm nhấn của đầm nằm ở phần thân dựng phom corset ẩn bên trong, cố định phom nhưng vẫn không mất đi sự mềm mại, tính nữ và nét sang trọng của thiết kế.

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm nhà thiết kế Việt - Ảnh 1'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm nhà thiết kế Việt - Ảnh 2

Theo chia sẻ từ nhà thiết kế Trà Linh, chiếc váy đầm Cúc Tịnh Y mặc trong chiến dịch ELIXIR mất hơn 85 giờ đồng hồ thực hiện – tương đương 12 ngày làm việc liên tục. Thiết kế được hoàn thiện thủ công bởi đội ngũ 6 nghệ nhân bậc thầy lâu năm, dưới sự giám sát của giám đốc kỹ thuật tại xưởng thương hiệu Tralinh.

Nói thêm về trang phục, nhà thiết kế Trà Linh cho biết: “Studio của Cúc Tịnh Y đã liên hệ với nhà phân phối của thương hiệu Tralinh tại Thượng Hải (Trung Quốc) để đặt hàng thiết kế cho chiến dịch quảng cáo của thương hiệu mỹ phẩm vào tháng 8/2025. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc lựa chọn Tralinh, khẳng định sự đồng điệu trong tinh thần thiết kế giữa thương hiệu và ê-kíp stylist hiện tại của cô.”

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm nhà thiết kế Việt - Ảnh 3

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh thuần, đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ.

Theo học thanh nhạc tại Học viện Nghệ thuật Tứ Xuyên nhưng cô bắt đầu sự nghiệp theo hướng thần tượng. Năm 2013, Cúc Tịnh Y ghi danh vào cuộc tuyển chọn của nhóm nhạc nữ SNH48 và lọt tốp 35 trong hơn 48.000 thí sinh. Cô đảm nhận vị trí trung tâm của nhóm nhạc, đồng thời là thành viên thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhất.

Sau khi rời nhóm SNH48 vào năm 2017, Cúc Tịnh Y hoạt động solo, cho ra mắt nhiều ca khúc và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô đóng vô số phim, đa phần là cổ trang: "Thư sinh xinh đẹp", "Như Ý Phương Phi", "Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn", "Hoa nhung"…

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y ngã dập cằm trên phim trường khiến dân tình lo lắng

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y ngã dập cằm trên phim trường khiến dân tình lo lắng

"Mỹ nữ 4000 năm có một" Cúc Tịnh Y đang trong quá trình quay bộ phim "Lai Chiến". Dù chưa được quảng bá quá rầm rộ, những hình ảnh chính thức về nhân vật cũng rất hiếm hoi, tuy nhiên các khoảnh khắc của Cúc Tịnh Y trên trường quay đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả.

