Tối 26/8, ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch UBND phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, lực lượng chức năng đã phát hiện hai thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ thuộc địa bàn phường.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, người dân phường Nếnh, Bắc Ninh phát hiện thi thể hai cô gái trẻ tại một hồ nước ở tổ dân phố Hoàng Mai, phường Nếnh, Bắc Ninh nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đến hiện trường để điều tra và khám nghiệm tử thi.

 

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an đã tìm thấy hai giấy tờ tùy thân trong túi xách của nạn nhân gồm, hai căn cước công dân mang tên Giang Thị Ch và Lù Thị S, cùng sinh năm 2009 và trú tại Yên Minh, Hà Giang.

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ VietNamNet, đến khoảng 11h30 cùng ngày, tại cùng khu vực hồ thuộc TDP Hoàng Mai 3, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nữ giới. Qua kiểm tra, nạn nhân mang theo căn cước công dân tên L.T.S. (SN 2009, cùng quê Yên Minh, Hà Giang).

Qua xác minh ban đầu, hai nạn nhân là người thuê trọ tại nhà bà T.T.V. (SN 1957), trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.

Khi kiểm tra phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện 2 mảnh giấy để lại với nội dung nhắn gửi gia đình.

Nguyên nhân tử vong ban đầu được nhận định là do tự tử.

Hiện Công an phường Nếnh đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và liên hệ với gia đình hai nạn nhân để xử lý theo quy định.

