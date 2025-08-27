Danh tính bộ xương khô trên núi ở Gia Lai: Đã có người thân đến nhận

Đời sống 27/08/2025 10:08

Sau 3 ngày thông báo, người nhà đã đến nhận là thân nhân của bộ xương người được phát hiện trên núi vắng tại Gia Lai.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 27/8, Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho biết đã có thân nhân đến nhận dạng và cung cấp thông tin về bộ xương khô.

Trước đó chiều 26/8, gia đình bà K. (trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã đến nhận là thân nhân và cung cấp thông tin về bộ xương khô được người dân phát hiện trên núi, thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai vào ngày 23/8.

Gia đình cho biết đó là anh K.T. (SN 2004), đã mất liên lạc với gia đình từ tháng 12/2024.

Danh tính bộ xương khô trên núi ở Gia Lai: Đã có người thân đến nhận - Ảnh 1
Chiếc áo khoác và thắt lưng buộc trên cành cây - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan chức năng, gia đình đã cung cấp hình ảnh của anh T. khi còn sống. Trong bức ảnh, anh T. mặc chiếc áo khoác giống với áo ở hiện trường phát hiện bộ xương khô.

Theo gia đình, anh T. đã có vợ con và đi làm thuê tại một trại chăn nuôi heo ở huyện Chư Prông (cũ). Đầu tháng 12/2024, em trai của anh T. bị tai nạn giao thông phải điều trị ở Bệnh viện đa khoa Gia Lai.

Lúc này, anh T. mang quần áo lên bệnh viện cho em trai xong bắt xe khách trở về nhà. Khi đi về, anh T. không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân. Từ đó, gia đình mất liên lạc với anh T.. Gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm anh T. song không có hồi âm.

Danh tính bộ xương khô trên núi ở Gia Lai: Đã có người thân đến nhận - Ảnh 2
Gia đình cung cấp hình ảnh anh T. mặc chiếc áo khoác giống với chiếc áo ở khu vực thấy bộ xương khô - Ảnh: Báo Dân trí

Cơ quan công an đã gửi mẫu xương đi giám định ADN và sẽ bàn giao bộ xương cho gia đình khi có kết quả chính thức.

Người dân tá hỏa khi thấy trường học bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ lớn

Người dân tá hỏa khi thấy trường học bốc cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ lớn

Tối 26-8, ông Trương Thanh Cường - chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2 (Đắk Lắk) - cho hay vào khoảng 22h20 cùng ngày, tại Trường THCS Lương Văn Chánh trên địa bàn xảy ra vụ cháy lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   bộ xương khô thi thể tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười

Trong vòng 2 ngày liên tiếp 27, 28/8, 3 con giáp biến nguy thành an, làm ăn xuôi thuận, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Đời sống 25 phút trước
Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Đời sống 27 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp vượng Tài, vượng Lộc, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, mọi điều hanh thông

Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp vượng Tài, vượng Lộc, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, làm ăn khấm khá, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Đời sống 45 phút trước
Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Tiết lộ tình trạng hiện tại của Trịnh Sảng: Bất ổn tâm lý, nghi vấn được đại gia bao nuôi

Sao quốc tế 50 phút trước
Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Tạ Đình Phong đưa con trai đi đua xe ở Dubai, quý tử trổ mã cao lớn, nam tính ở tuổi 18

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Đời sống 1 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp đón GIÓ TÀI LỘC, vàng rải khắp sân, vượt qua thử thách, chạm tay tới THÀNH CÔNG

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, 3 con giáp đón GIÓ TÀI LỘC, vàng rải khắp sân, vượt qua thử thách, chạm tay tới THÀNH CÔNG

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/8/2025, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/8/2025, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tài vận hồng phát, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ ở Quảng Ngãi: Khởi tố người làm ánh sáng

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm