Danh tính bộ xương khô trên núi ở Gia Lai: Đã có người thân đến nhận

Sau 3 ngày thông báo, người nhà đã đến nhận là thân nhân của bộ xương người được phát hiện trên núi vắng tại Gia Lai.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 27/8, Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho biết đã có thân nhân đến nhận dạng và cung cấp thông tin về bộ xương khô.

Trước đó chiều 26/8, gia đình bà K. (trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã đến nhận là thân nhân và cung cấp thông tin về bộ xương khô được người dân phát hiện trên núi, thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai vào ngày 23/8.

Gia đình cho biết đó là anh K.T. (SN 2004), đã mất liên lạc với gia đình từ tháng 12/2024.

Chiếc áo khoác và thắt lưng buộc trên cành cây - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan chức năng, gia đình đã cung cấp hình ảnh của anh T. khi còn sống. Trong bức ảnh, anh T. mặc chiếc áo khoác giống với áo ở hiện trường phát hiện bộ xương khô.

Theo gia đình, anh T. đã có vợ con và đi làm thuê tại một trại chăn nuôi heo ở huyện Chư Prông (cũ). Đầu tháng 12/2024, em trai của anh T. bị tai nạn giao thông phải điều trị ở Bệnh viện đa khoa Gia Lai.

Lúc này, anh T. mang quần áo lên bệnh viện cho em trai xong bắt xe khách trở về nhà. Khi đi về, anh T. không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân. Từ đó, gia đình mất liên lạc với anh T.. Gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm anh T. song không có hồi âm.

Gia đình cung cấp hình ảnh anh T. mặc chiếc áo khoác giống với chiếc áo ở khu vực thấy bộ xương khô - Ảnh: Báo Dân trí

Cơ quan công an đã gửi mẫu xương đi giám định ADN và sẽ bàn giao bộ xương cho gia đình khi có kết quả chính thức.

