Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

27/08/2025

Tối 26/8, cộng đồng mạng rôm rả bàn tán về video ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ phản kháng lại sau khi bị người đàn ông xăm trổ tấn công vô cớ trong hầm để xe.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 26/8, cộng đồng mạng lan truyền clip ghi lại tình huống xô xát giữa một cô gái và thanh niên xăm trổ tại hầm để xe chung cư.

Trong video, nam thanh niên xăm trổ hăm dọa rồi bất ngờ đấm thẳng vào đầu cô gái. Không hề hoảng sợ, cô gái nhanh chóng phản đòn. Chỉ sau vài chục giây giằng co, người đàn ông bị khống chế nằm gọn dưới đất, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Dù rơi vào thế bất lợi, nam thanh niên vẫn tỏ ra cứng rắn, không chịu xin lỗi. Tình huống chỉ lắng xuống khi bảo vệ chung cư và một số người có mặt can ngăn.

Cô gái trong clip là Hoàng Hằng (28 tuổi). Hằng cho biết sự việc xảy ra vào tháng 5, khi cô tới phòng tập của chị gái tại khu Thượng Đình, Hà Nội.

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe - Ảnh 1Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe - Ảnh 2
Hình ảnh cô gái lời qua tiếng lại với thanh niên xăm trổ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews, Hoàng Hằng (28 tuổi), cô gái xuất hiện trong đoạn video viral, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 5 tại một phòng tập ở khu Thượng Đình, Hà Nội. Hôm đó, cô sang phòng tập của chị gái.

Khi xuống nhà xe ở hầm chung cư, Hằng chạm mặt một thanh niên lạ đi từ ngoài vào. “Người này buông lời xúc phạm chỉ vì tôi mặc bra thể thao. Tôi phản ứng lại bằng lời nói thì hắn ta tiến đến và bất ngờ tát tôi”, cô kể.

Bị tấn công vô lý, Hằng tỏ ý phản kháng. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ tại chung cư và người bạn đi cùng can ngăn, cô định lên xe ra về. Tuy nhiên, người đó tiếp tục buông lời lẽ thô tục, xúc phạm nặng nề.

Toàn bộ tình huống kéo dài khoảng 30 phút. Sau khi nam thanh niên xin lỗi, Hằng đã dừng tay. Lúc đó, ngoài nhân viên bảo vệ và bạn đi cùng cô, một vài người ở khu phòng tập cũng chứng kiến sự việc. Cô bị xây xát nhẹ ở vùng mặt.

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe - Ảnh 3

Hằng bị xây xước nhẹ ở mặt sau khi xô xát với nam thanh niên - Ảnh: Tri Thức - Znews

Sau sự việc, Hằng xin video từ quản lý chung cư để đề phòng trường hợp kiện cáo sẵn sàng giải quyết. Vài hôm trước, em gái cô vô tình đăng lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được sự quan tâm. Hình ảnh và thông tin của Hằng cũng liên tục được chia sẻ.

Hoàng Hằng cho biết cô là thành viên của CLB Vietnam Top Team, theo tập bộ môn Jiu-jitsu từ năm 2021, đồng thời luyện cả MMA (võ tổng hợp). Việc tập luyện với cô chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe, không có định hướng thi đấu. Công việc chính của Hằng là nhân viên văn phòng.

 

Hằng không khuyến khích mọi người phản ứng mất bình tĩnh khi gặp tình huống mâu thuẫn trên đường.

Hằng nói thêm khi ra đường, mọi người nên hạn chế xung đột. “Tôi không khuyến khích bất kỳ ai phản ứng mất bình tĩnh như mình trong tình huống đó. Clip đang lan truyền cũng là một bài học lớn dành cho bản thân tôi”, cô bày tỏ.

Dù vậy. Hằng cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn nữ: “Hãy học võ, không phải để đánh nhau, mà để biết cách bảo vệ bản thân nếu rơi vào tình huống nguy hiểm”.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi mất tích khi theo bà ngoại ra vườn

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể bé gái 3 tuổi mất tích khi theo bà ngoại ra vườn

Thi thể cháu bé được tìm thấy gần cầu Nguyễn Tri Phương, cách khu vực gặp nạn khoảng 6km.

