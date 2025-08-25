Sau tiếng nổ lớn, nam nhân viên rơi từ trụ điện, người cháy rộp nhiều chỗ

Đời sống 25/08/2025 23:24

Trong lúc đang xử lý trên trụ điện, người đàn ông nghi bị điện giật rơi từ trên cao xuống đường khiến nạn nhân bị bỏng, nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 25/8, một vụ tai nạn điện xảy ra tại phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai khiến nhân viên sửa WiFi bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày anh N.D.T. - 36 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Chơn Thành - gọi tổng đài công ty viễn thông báo bị mất kết nối WiFi.

Đến khoảng 9h sáng 25/8, anh Nguyễn Văn Tỉnh - nhân viên công ty - đến kiểm tra và sửa chữa. Tại đây, anh Tỉnh dùng thang xếp leo lên trụ điện xử lý sự cố, còn anh T. đi vào bên trong làm việc.

 

Khoảng 30 phút sau có thêm một nhân viên đến hỗ trợ anh Tỉnh, nhưng đến 11h thì nhân viên này về trước. Anh Tỉnh tiếp tục sửa đường dây một mình.

Sau tiếng nổ lớn, nam nhân viên rơi từ trụ điện, người cháy rộp nhiều chỗ - Ảnh 1
Nạn nhân bị rơi từ trên cao xuống đất trong tình trạng bị bỏng ở nhiều nơi trên cơ thể - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 12 trưa, anh T. nghe tiếng nổ "đùng" bên ngoài, anh ra xem thì thấy anh Tỉnh té nằm dưới đường.

Vụ tai nạn khiến đầu anh Tỉnh chảy máu, áo bị cháy đen, mặt và thân người phía trước bị cháy rộp da.

Ngay sau đó, anh Tỉnh được sơ cứu và chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Đến chiều cùng ngày, anh Tỉnh đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Cứu hộ thành công 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Cứu hộ thành công 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Chiều 25/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Lam Thành, huyện Hưng Nguyên cũ, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương cứu hộ thành công 5 ngư dân bị mắc kẹt trên sông Lam do nước lũ dâng cao.

