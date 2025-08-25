Các bị cáo khác là Phạm Xuân Tôn (SN 1987), Lê Văn Nhật (SN 1994), Phạm Đức Anh (SN 1989), Trần Bá Quân (SN 2008), Lê Đức Dũng (SN 2009), Bùi Đình Ngạch (SN 1985, đều ở Hải Phòng) nhận mức án từ 3 năm 6 tháng tù- 8 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 25/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Tân (SN 1976, ở Phúc Thọ, Hà Nội) mức án 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án, con gái và con rể ông Tân là bị cáo Đỗ Thị Kim Phượng (SN 2000) và Khuất Văn Tuy (SN 1991) lần lượt nhận mức án 6 năm 6 tháng tù và 3 năm tù về cùng tội Cố ý gây thương tích.

Khi biết con trai mình có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với chị H., ông Tân cùng gia đình nhiều lần khuyên can, ngăn cấm, yêu cầu hai người chấm dứt, nhưng anh Tiến vẫn thường xuyên trốn gia đình đến gặp tình nhân.

Dựa vào cáo buộc, khoảng tháng 8/2024, anh Đỗ Quang Tiến (SN 1996, ở Hà Nội, đã có vợ con) là con trai của bị cáo Tân có quen biết và phát sinh tình cảm với chị H. (SN 1995), đã có gia đình và đang thuê trọ tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Không chấp nhận mối quan hệ bất chính này, ông Tân và con gái là Đỗ Thị Kim Phượng đã bàn bạc, thuê người đánh dằn mặt, cảnh cáo chị H. để chị này không quan hệ tình cảm với anh Tiến.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng đầu tháng 2/2025, ông Tân nhờ người quen là bị cáo Phạm Xuân Tôn tìm và thuê người đánh chị H. Tôn đồng ý và giới thiệu bị cáo Phạm Đức Anh đến gặp ông Tân. Ông Tân đã chuyển hình ảnh, địa chỉ nhà trọ của chị H. cho Đức Anh.

Khoảng 15h ngày 12/2/2025, khi nhìn thấy chị H. và con trai mình đi cùng nhau tại khu vực thị trấn Phùng, ông Tân gọi điện thoại báo cho Đức Anh biết.

Do đang bận việc riêng nên Đức Anh liên hệ và thuê Lê Văn Nhật đi đánh chị H. Khoảng 18h30 cùng ngày, Phượng gọi điện thoại cho Đức Anh giới thiệu là con ông Tân, yêu cầu Đức Anh đánh gãy chân và tạt a-xít vào người chị H. Đức Anh yêu cầu Phượng phải trả 200 triệu đồng, Phượng đồng ý và bảo chồng là Khuất Văn Tuy chuẩn bị a-xít. Tuy đã chiết khoảng 500ml dung dịch a-xít Sunfuric (H2SO4) để chuẩn bị cho cuộc dằn mặt chị H.

Sau đó, Đức Anh trao đổi để Nhật trực tiếp thực hiện. Khi đó, bị cáo Nhật rủ thêm Dũng và Quân. Khoảng 22h cùng ngày, sau khi đi chơi cùng anh Tiến, chị H. về phòng trọ một mình.

Trong khi đó, Nhật thuê Ngạch, là lái xe taxi chở 3 người đến phòng trọ này. Vừa thấy chị H., Dũng chạy ra chặn đầu xe, dùng bình hơi cay xịt vào mắt chị H. Quân cầm gậy sắt vụt nhiều phát vào hai chân khiến nạn nhân ngã gục xuống sân trước cửa phòng trọ. Lúc đó, Nhật cầm chai a-xít đổ vào phần đùi, chân, tay của chị H.

Hậu quả, chị H. bị tổn hại 45% sức khỏe. Đối với số tiền được trả để đánh dằn mặt chị H., Nhật hưởng lợi 181 triệu đồng; Đức Anh 15 triệu; Ngạch 2 triệu; Dũng và Quân mỗi người 1 triệu đồng.

Gây án xong, nhóm người trên bỏ đi, khoảng 1 tuần sau thì bị bắt. Quá trình điều tra, vợ bị cáo Tân, đại diện cho các bị cáo đã bồi thường cho chị H. 500 triệu đồng.

Đối với Ngạch, cáo buộc cho rằng, người này biết việc nhóm của Nhật đi đánh nhau nhưng vẫn đồng ý chở và dừng xe chờ mọi người sau khi gây án xong thì chở cả bọn về Hải Phòng nên cũng dính tội.