Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, nội dung từ camera an ninh thì sự việc xảy ra vào khoảng 19h26 tối ngày 23/8 tại ngôi nhà thuộc tổ 29, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm này, một người đàn ông cầm theo kiếm lao vào nhà, chửi bới rồi đe dọa những người bên trong.

Vào khoảng 19h30, Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo từ người dân, tại địa điểm trên có xảy ra vụ việc một đối tượng vừa dùng kiếm đâm vào bụng em dâu. Ngay sau đó, Công an phường Phan Đình Phùng đã tới hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.