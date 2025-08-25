Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

Đời sống 25/08/2025 17:00

Vào khoảng 19h26 tối ngày 23/8 tại ngôi nhà thuộc tổ 29, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, một người đàn ông cầm theo kiếm lao vào nhà, chửi bới rồi đe dọa những người bên trong.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, nội dung từ camera an ninh thì sự việc xảy ra vào khoảng 19h26 tối ngày 23/8 tại ngôi nhà thuộc tổ 29, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm này, một người đàn ông cầm theo kiếm lao vào nhà, chửi bới rồi đe dọa những người bên trong. 

Vào khoảng 19h30, Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo từ người dân, tại địa điểm trên có xảy ra vụ việc một đối tượng vừa dùng kiếm đâm vào bụng em dâu. Ngay sau đó, Công an phường Phan Đình Phùng đã tới hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an - Ảnh 1
Đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đối tượng gây án có biểu hiện không tỉnh táo, dùng kiếm đe dọa, ngăn lực lượng Công an tiếp cận, dọa tự sát và tự gây thương tích bằng dao lam; sau một thời gian vận động, thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí hợp tác, tận dụng khi đối tượng sơ hở, tổ công tác của Công an phường nhanh chóng ập vào tước vũ khí, khống chế thành công đối tượng. Trong quá trình khống chế, đối tượng dùng dao lam tấn công lại tổ công tác, khiến một cán bộ Công an phường bị thương phía dưới cằm, phải khâu 21 mũi.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Phan Đình Phùng nhanh chóng phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời đưa cán bộ, chiến sĩ bị thương đi điều trị.

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an - Ảnh 2
Đại tá Hà Trọng Trung thăm cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng bị thương - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Đồng chí Đại tá Hà Trọng Trung và đại diện một số đơn vị thuộc Công an tỉnh đến thăm hỏi, động viên hai cán bộ Công an bị thương. Đồng chí Phó Giám đốc đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương của cán bộ thuộc Phòng CSGT và Công an phường Phan Đình Phùng, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm các quy định trong công tác, nêu gương tinh thần dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện tốt chính sách và đảm bảo chế độ cho cán bộ, để các đồng chí sớm bình phục sức khoẻ trở lại công tác.

