Cô gái 22 tuổi qua đời vì sốc phản vệ sau khi chụp CT

Thế giới 25/08/2025 15:47

Bệnh viện Alto Vale ở Rio do Sul cho biết bệnh nhân đang thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi tình trạng sỏi thận thì xảy ra vụ việc.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dẫn tin từ The Independent, Leticia Paul (22 tuổi, người Brazil) đã gặp một dị ứng nghiêm trọng với chất cản quang được sử dụng trong quá trình chụp CT tại Bệnh viện Khu vực Alto Vale ở Rio do Sul, Brazil. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Leticia được đặt nội khí quản, ê-kíp cấp cứu cũng nỗ lực hồi sức nhưng cô đã qua đời chưa đầy 24 giờ sau đó.

Cô Sandra Paul, dì của Leticia, cho hay, tại thời điểm bị sốc phản vệ, cháu gái cô đang đi khám định kỳ vì có tiền sử sỏi thận.

Sốc phản vệ là một tình trạng dị ứng “đột ngột, nghiêm trọng và đe dọa tính mạng. Tình trạng này có thể gây co thắt đường thở, khó thở, sưng cổ họng, giảm huyết áp và nhiều triệu chứng nguy hiểm khác, theo Johns Hopkins Medicine.

Chất cản quang chứa i-ốt, được sử dụng rộng rãi trong chụp CT, MRI và X-quang, giúp tăng độ rõ nét của hình ảnh cơ quan và mô. Chỉ 1/5.000 đến 1/10.000 trường hợp sử dụng chất cản quang gặp biến chứng. Do đó, đây là một biến chứng hiếm nhưng cực kỳ nghiêm trọng, đòi hỏi can thiệp y tế ngay lập tức.

Cô gái 22 tuổi qua đời vì sốc phản vệ sau khi chụp CT - Ảnh 1
Leticia đột ngột sốc phản vệ vì dị ứng với thuốc cản quang khi chụp CT - Ảnh: Jam Press

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước trường hợp này, Bệnh viện Khu vực Alto Vale đã đưa ra tuyên bố chính thức, bày tỏ sự tiếc thương và khẳng định tất cả các quy trình được thực hiện đúng quy định. 

Theo Hội Đồng Y học Brazil, trước khi thực hiện các xét nghiệm hình ảnh có sử dụng chất cản quang, cần sàng lọc kỹ lưỡng về dị ứng, hen suyễn hoặc bệnh thận để giảm thiểu rủi ro. Ê-kíp phải có sẵn epinephrine, corticosteroid và thuốc kháng histamine để xử lý khẩn cấp.

Tuy nhiên, ngay cả với các biện pháp này, sốc phản vệ vẫn có thể xảy ra ở những người không có tiền sử dị ứng, như trường hợp của Leticia, người được cho là đã chụp CT nhiều lần trước đó mà không gặp vấn đề.

Sự việc của Leticia không phải trường hợp đầu tiên. Tháng 2 năm ngoái, trường hợp tương tự đã xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Northampton, Anh, trên bà Yvonne Graham (66 tuổi) bị ngừng tim sau khi tiêm chất cản quang và qua đời chỉ hai giờ sau đó.

Con gái bà, Yolanda, cho rằng chất cản quang không nên được sử dụng do mẹ bà mắc bệnh thận giai đoạn 3. Tại thời điểm ấy, một mũi tiêm epinephrine có thể đã cứu được mạng sống của bà.

