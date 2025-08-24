Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương

Thế giới 24/08/2025 20:38

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập xác nhận 6 sinh viên thiệt mạng và 24 sinh viên khác bị thương trong một vụ đuối nước xảy ra ngày 23/8.

Theo thông tin từ Vietnam+, một chuyến dã ngoại đáng lẽ mang lại niềm vui và trải nghiệm khó quên đã biến thành thảm kịch đau lòng tại tỉnh duyên hải Alexandria của Ai Cập.

Bộ Y tế và Dân số nước này xác nhận 6 sinh viên đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong một vụ đuối nước xảy ra ngày 23/8.

Các nạn nhân đều là thành viên tham gia chuyến đi thực tế do một học viện chuyên ngành dịch vụ hàng không tổ chức tại bãi biển Abu Talat, thuộc quận Agami, phía Tây Bắc tỉnh Alexandria.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cấp cứu đã lập tức có mặt tại hiện trường. Có 3 trường hợp bị thương được sơ cứu ngay tại bãi biển, trong khi 21 người khác nhanh chóng được chuyển đến các bệnh viện để điều trị.

Đi thực tế, 6 sinh viên gặp nạn tử vong, 24 sinh viên bị thương - Ảnh 1
Bãi biển Alexandria - Ảnh: AFP

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ Egypt Independent, ngày 24/8, điều tra sơ bộ cho thấy nhóm sinh viên đến bãi biển Abu Talat để tham gia một hoạt động buổi sáng. Một số người trong số họ đã bất chấp cảnh báo an toàn và đi ra biển, sau đó bị sóng cuốn.

Hiện các quan chức ở Alexandria đã ra lệnh đóng cửa bãi biển và cắm cờ đỏ để cảnh báo nguy hiểm và cấm bơi lội, theo tạp chí Identity.

Qua vụ việc đau lòng này, Bộ Y tế và Dân số Ai Cập kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn khi tắm biển, đặc biệt trong các chuyến đi theo nhóm đông người nhằm ngăn chặn những tai nạn tương tự xảy ra.

