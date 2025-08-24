Vụ nổ xảy ra vào khoảng 22h bao trùm các cửa hàng và nhà dân gần đó, khiến nhiều người dân làng mắc kẹt, phần lớn trong số họ đang ngủ và không có nhiều thời gian để thoát thân.

Theo thông tin từ Vietnam+, ngày 23/8, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất bốn người đã thiệt mạng và 30 người bị bỏng khi một xe bồn chở khí đốt hóa lỏng (LPG) phát nổ sau vụ tai nạn giao thông tại bang Punjab, miền Bắc nước này.

Nhà chức trách địa phương cho biết một xe bán tải đã va chạm với chiếc xe bồn nói trên ở huyện Hoshiarpur, cách Chandigarh, thủ phủ bang Punjab, khoảng 137km về phía Tây Bắc.

Vụ va chạm khiến xe bồn phát nổ, đồng thời gây hỏa hoạn lớn. Bốn ngôi nhà và 15 cửa hàng gần đó đã bị hư hại.

Chiếc xe bồn chở khí đốt hóa lỏng phát nổ sau khi va chạm với một xe bán tải ở bang miền Bắc Punjab của Ấn Độ, khiến ít nhất bốn người tử vong và 30 người bị bỏng - Ảnh: The Indian Express

Theo thông tin từ VnExpress, Gurmukh Singh, một trong những người bị thương, cho biết 6 thành viên trong gia đình anh bị bỏng sau khi ngôi nhà - gần nơi xảy ra tai nạn - bốc cháy. "Toàn bộ ngôi nhà của chúng tôi đã bị thiêu rụi", anh nói.

Cảnh sát cho biết đám cháy lan nhanh và thiêu rụi khoảng 15 cửa hàng và 4-5 nhà dân xung quanh khu vực xảy ra tai nạn.

Một bác sĩ tại bệnh viện Hoshiarpur, một trong số các bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân từ tai nạn, xác nhận: "Một người tử vong tại đây, trong khi có 5 bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng nguy kịch".

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lời khai 'lạnh người' của con rể gốc Việt sát hại bố vợ 94 tuổi Ông Sy Van Nguyen được phát hiện bất tỉnh trong biệt thự trồng nho trên đỉnh đồi tại Santa Rosa, California. Con rể ông, Khanh Trong Tran, là người báo tin với gia đình. Các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt và đưa ông đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-bon-cho-khi-hoa-long-phat-no-sau-va-cham-4-nguoi-tu-vong-30-nguoi-bi-bong-740628.html