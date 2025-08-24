Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái

Thế giới 24/08/2025 08:00

Một hành khách có biểu hiện mê sảng và cố xông vào buồng lái khiến máy bay của Easyjet buộc phải "quay đầu" trở lại sân bay ngay sau khi cất cánh hôm 22/8.

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, ngày 22/8, một chuyến bay của hãng Easyjet từ Lyon (Pháp) đi Porto (Bồ Đào Nha) đã buộc phải quay trở lại sân bay Lyon, sau khi một hành khách có biểu hiện mê sảng và cố xông vào buồng lái.

Các hành khách khác đã khống chế và giữ người này cho đến khi máy bay hạ cánh. Sự việc xảy ra ngay sau khi chuyến bay EJU4429 cất cánh. Khi máy bay về đến Lyon, cảnh sát đã đưa hành khách này ra ngoài để kiểm tra y tế.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái - Ảnh 1
Máy bay của Easyjet gặp sự cố hy hữu khi hành khách “cố xông vào buồng lái”

Theo thông tin từ VietNam+, cảnh sát cho biết, người đàn ông 26 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha, bị các triệu chứng say máy bay và mê sảng.

 

Hiện hành khách này đã được đưa đến một bệnh viện ở Pháp để điều trị. Sau khi xử lý vụ việc, chuyến bay tiếp tục hành trình và đến Porto như dự kiến.

Lời khai 'lạnh người' của con rể gốc Việt sát hại bố vợ 94 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của con rể gốc Việt sát hại bố vợ 94 tuổi

Ông Sy Van Nguyen được phát hiện bất tỉnh trong biệt thự trồng nho trên đỉnh đồi tại Santa Rosa, California. Con rể ông, Khanh Trong Tran, là người báo tin với gia đình. Các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt và đưa ông đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   sự cố máy bay tin moi máy bay hạ cánh khẩn cấp

TIN MỚI NHẤT

Lời trần tình của kẻ đăng clip nhạy cảm của vợ cũ lên mạng, xin tha thứ khi đứng trước tòa

Lời trần tình của kẻ đăng clip nhạy cảm của vợ cũ lên mạng, xin tha thứ khi đứng trước tòa

Đời sống 19 phút trước
Giá vàng hôm nay 24/8/2025: Vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, tăng lên 128 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/8/2025: Vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, tăng lên 128 triệu đồng/lượng

Đời sống 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/8/2025), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Bão số 5 Kajiki tăng lên cấp 12, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16: Cực kỳ nguy hiểm, sắp gây mưa rất to

Bão số 5 Kajiki tăng lên cấp 12, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16: Cực kỳ nguy hiểm, sắp gây mưa rất to

Đời sống 37 phút trước
Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

Người đàn ông nghèo cưu mang 'vợ nhặt' 11 năm: 'Tôi muốn ra quê thăm nhưng không dám, mình lấy tư cách gì?"

Đời sống 53 phút trước
Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Tuần mới (25/8-31/8/2025), 3 con giáp cẩn thận đen đủi đủ đường, bất ổn dồn dập, tiền bạc thất thoát, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái

Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái

Thế giới 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/8/2025, 3 con giáp có cơ may đổi đời, tiền nhiều vô kể, LỘC LÁ đủ đầy, tiêu xài rủng rỉnh, sự nghiệp lên nhanh như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Lưu Diệc Phi không ngần ngại để mặt mộc khi xuất hiện ở chốn đông người

Lưu Diệc Phi không ngần ngại để mặt mộc khi xuất hiện ở chốn đông người

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Thế giới 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

56 tiểu thương 'trắng tay' sau vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy chợ ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Lật xe buýt chở 52 khách du lịch trên cao tốc, 5 người tử vong, hàng chục người bị thương

Lời khai 'lạnh người' của con rể gốc Việt sát hại bố vợ 94 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của con rể gốc Việt sát hại bố vợ 94 tuổi

Kinh hoàng: Sập cầu đang xây trên sông, 16 người tử vong và mất tích

Kinh hoàng: Sập cầu đang xây trên sông, 16 người tử vong và mất tích

Người mẹ đột tử, bé trai 2 tuổi sống cùng thi thể nhiều ngày liền

Người mẹ đột tử, bé trai 2 tuổi sống cùng thi thể nhiều ngày liền

Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Máy bay gãy cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m, nhiều hành khách hốt hoảng

Xe khách bốc cháy sau va chạm xe bồn, 76 người tử vong, trong đó có hơn 10 trẻ em

Xe khách bốc cháy sau va chạm xe bồn, 76 người tử vong, trong đó có hơn 10 trẻ em