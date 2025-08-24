Máy bay hạ cánh khẩn cấp khi hành khách mê sảng và cố xông vào buồng lái

Một hành khách có biểu hiện mê sảng và cố xông vào buồng lái khiến máy bay của Easyjet buộc phải "quay đầu" trở lại sân bay ngay sau khi cất cánh hôm 22/8.

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, ngày 22/8, một chuyến bay của hãng Easyjet từ Lyon (Pháp) đi Porto (Bồ Đào Nha) đã buộc phải quay trở lại sân bay Lyon, sau khi một hành khách có biểu hiện mê sảng và cố xông vào buồng lái.

Các hành khách khác đã khống chế và giữ người này cho đến khi máy bay hạ cánh. Sự việc xảy ra ngay sau khi chuyến bay EJU4429 cất cánh. Khi máy bay về đến Lyon, cảnh sát đã đưa hành khách này ra ngoài để kiểm tra y tế.

Máy bay của Easyjet gặp sự cố hy hữu khi hành khách “cố xông vào buồng lái”

Theo thông tin từ VietNam+, cảnh sát cho biết, người đàn ông 26 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha, bị các triệu chứng say máy bay và mê sảng.

Hiện hành khách này đã được đưa đến một bệnh viện ở Pháp để điều trị. Sau khi xử lý vụ việc, chuyến bay tiếp tục hành trình và đến Porto như dự kiến.

