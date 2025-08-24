Từ hình ảnh ghi lại sự việc, có thể thấy khói đen bốc lên dày đặc từ chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ NYP, Cục Hàng không Liên bang (FAA), chuyến bay mang số hiệu 3023 khởi hành từ Denver đi Miami đã gặp trục trặc về bánh đáp vào khoảng 14h45 (giờ địa phương), ngay trước thời điểm cất cánh.

Một đoạn ghi âm từ buồng lái do trang Live ATC công bố cho thấy cuộc trao đổi căng thẳng giữa phi công và đài kiểm soát không lưu. "Chuyến bay 3023, có rất nhiều khói, có cả ngọn lửa." một kiểm soát viên cảnh báo: "Thực ra máy bay của bạn đang bốc cháy."

Lực lượng cứu hỏa sân bay đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thông báo đã khống chế được ngọn lửa vào lúc 17h10 cùng ngày.

Những hình ảnh được ghi lại khi hành khách vội rời khỏi máy bay - Ảnh: cbsnews

Theo thông tin từ Vietnam+, dẫn tin từ đài Denver 7, sự cố được xác định là do một vấn đề cụ thể liên quan đến lốp của máy bay. Đại diện American Airlines xác nhận toàn bộ 173 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay.

Tuy nhiên, sáu người đã được kiểm tra y tế do bị thương nhẹ trong quá trình sơ tán, trong đó một người đã được chuyển đến bệnh viện địa phương để theo dõi thêm.

Trong thông cáo báo chí, American Airlines cho biết: “Tất cả hành khách và phi hành đoàn đã xuống máy bay an toàn. Máy bay hiện đã được đưa ra khỏi hoạt động để đội ngũ kỹ thuật kiểm tra. Xin cảm ơn các thành viên tổ bay vì sự chuyên nghiệp và phản ứng kịp thời của họ. Đồng thời, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến các hành khách vì trải nghiệm đáng sợ này.”

Hành khách dự kiến sẽ được sắp xếp bay đến Miami trên một máy bay khác trong cùng ngày.

