Theo cảnh sát bang New York, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc liên bang 90, đoạn gần thị trấn Pembroke, cách thành phố Buffalo khoảng 40 km về phía Đông. Lái xe được cho là đã mất tập trung, đánh lái gấp, khiến xe lao vào vệ đường rồi lật nghiêng.

Theo thông tin từ Vietnam+, ngày 22/8, nhà chức trách Mỹ cho biết một xe buýt du lịch chở 54 người từ thác Niagara về thành phố New York đã bị lật trên tuyến đường cao tốc liên bang, khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Tổng cộng 6 trực thăng đã được điều động để vận chuyển các nạn nhân. Các bệnh viện trong khu vực đã tiếp nhận và điều trị hơn 40 người với nhiều chấn thương khác nhau. Cảnh sát cho biết phần lớn nạn nhân là người gốc Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines, do đó nhà chức trách đã huy động phiên dịch hỗ trợ khẩn cấp. Xe buýt gặp nạn thuộc Công ty M&Y Tour Inc., có trụ sở tại quận Staten Island (New York). Hiện công ty chưa đưa ra bình luận nào.

Cảnh sát cho biết các hành khách trên xe ở nhiều độ tuổi khác nhau, có cả trẻ em và người cao tuổi. Nhiều người bị văng khỏi xe khi tai nạn xảy ra, trong đó 5 người lớn tử vong tại chỗ. Hàng chục nạn nhân bị mắc kẹt đã được lực lượng cứu hộ giải cứu và đưa tới bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng trên đường cao tốc gần thị trấn Pembroke, bang New York (Mỹ) - Ảnh: Lauren Petracca/THE NEW YORK TIMES

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ CNN, Trung tâm Y tế Hạt Erie ở Buffalo tiếp nhận 24 bệnh nhân - phần lớn nạn nhân trong vụ việc - và 20 người đang được điều trị, theo bác sĩ Jennifer Pugh, trưởng khoa cấp cứu.

Sáu nạn nhân khác được đưa tới Trung tâm Y tế Đại học Rochester bằng cả đường hàng không và đường bộ, phát ngôn viên Scott Hesel cho biết. “Hai người đang được điều trị chấn thương nghiêm trọng, bốn người còn lại đã ổn định, trong đó có một trẻ em", ông nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. O’Callaghan cho biết nhà chức trách đã có “manh mối rõ ràng” về lý do khiến xe mất lái và lật, nhưng chưa tiết lộ chi tiết. Ông cho biết chiếc xe chạy với tốc độ cao, không va chạm với phương tiện nào khác, nhưng bị mất kiểm soát và lật sau khi lao qua dải phân cách.

Danh sách hành khách do công ty xe buýt cung cấp xác nhận có 52 người trên xe, bao gồm cả tài xế. “Nhiều nhân chứng thấy xe mất lái, lao vào dải phân cách, sau đó trượt sang vệ đường phía nam rồi lật”, cảnh sát bang cho biết.

Do vụ tai nạn, nhiều phương tiện bị kẹt lại trên cao tốc. Cảnh sát cho biết làn đường phía tây đã được mở lại, trong khi làn phía đông vẫn đóng gần hiện trường. O’Callaghan mô tả đây là “khu vực đông phương tiện, hỗn loạn”, thậm chí có xe đi ngược chiều.

Tài xế “an toàn và hợp tác với cơ quan chức năng”, theo O’Callaghan. Một số nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện Strong Memorial ở Rochester.

Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, gọi vụ tai nạn là “bi kịch” và cho biết trong một bài đăng trên X rằng lực lượng cứu hộ đang “nỗ lực hết sức để giải cứu và hỗ trợ tất cả những người liên quan”.