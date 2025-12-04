Chồng bất ngờ tặng đồ ngủ, tôi 'choáng váng sốc ngất' khi biết người đã tư vấn để anh mua món quà này

Tâm sự gia đình 04/12/2025 21:25

Thời gian gần đây, tần suất tôi và chồng gần gũi ngày càng thưa thớt. Tôi định bụng cố gắng thêm vài tháng để kinh doanh khá khẩm hơn thì sẽ dành riêng thời gian bù đắp cho chồng.

Tôi và chồng lấy nhau đã 6 năm, có hai con chung ngoan ngoãn. Cuộc sống gia đình tương đối đủ đầy. Tôi và chồng có mở kinh doanh riêng, ban đầu còn khó khăn nhưng giờ cũng đã ổn định hơn. Tôi phụ trách buôn bán trong tiệm, còn chồng thì nhận giao hàng, phụ giúp nhân viên sắp xếp hàng hóa.

Đã chung sống với nhau nhiều năm, còn có hai con rồi nên chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng không còn mặn mà như trước. Lại thêm chúng tôi vừa mở kinh doanh nhiều việc phải làm, bận rộn mỗi ngày đến tận khuya thì người đã rã rời. Tôi còn phải về nhà lo cơm nước, chăm con cái nên càng không thoải mái như trước mà chiều chồng.

Thời gian gần đây, tần suất tôi và chồng gần gũi ngày càng thưa thớt. Tôi định bụng cố gắng thêm vài tháng để kinh doanh khá khẩm hơn thì sẽ dành riêng thời gian bù đắp cho chồng.

Bỗng một hôm chồng tôi mang vào phòng ngủ một gói đồ mới đặt mua đưa cho tôi. Tôi bất ngờ mở ra xem thì thấy mấy bộ đồ ngủ gợi cảm đủ màu sắc, kiểu dáng nóng bỏng. Tôi khó hiểu nhìn chồng thì anh nói người quen bán, thấy vừa mắt nên anh đặt thử. Hôm sau tôi mặc thử một bộ, mặc áo khoác che bên ngoài, thầm nghĩ sẽ có một đêm cuồng nhiệt với chồng. Nào ngờ khi tôi ôm lấy chồng thì anh lại nói hôm nay mình mệt. Tôi tức anh ách, không thèm nhìn chồng nữa.

Chồng bất ngờ tặng đồ ngủ, tôi 'choáng váng sốc ngất' khi biết người đã tư vấn để anh mua món quà này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến mấy hôm sau, tình cờ mượn điện thoại của chồng nhắn tin Facebook cho bên giao hàng, tôi bất ngờ thấy tin nhắn của chồng với một shop bán đồ ngủ gợi cảm. Tôi bấm vào đọc thì choáng váng chết sững. Hóa ra người quen bán đồ ngủ mà chồng nói là người yêu cũ của anh. Cô ta tư vấn cho chồng tôi mua đồ ngủ nào để hâm nóng tình cảm, còn nói "đảm bảo anh vừa nhìn là không thể nhịn được". Cô ta dùng những từ ngữ rất dung tục, không chỉ vậy, chồng tôi còn tung hứng theo người yêu cũ. Một đoạn trò chuyện mua bán hàng mà tôi chỉ thấy toàn mùi dụ dỗ, mờ ám.

Tức giận quá, tôi gọi chồng vào nói chuyện rõ ràng. Chồng tôi nói chỉ là đùa giỡn với cô ta, hoàn toàn không có ý gì. Tôi hỏi đùa giỡn kiểu gì mà nghe gợi tình như vậy, có phải anh chán vợ rồi nên muốn nối lại tình xưa hay không? Chồng tôi thấy tôi ngày một nổi giận thì mềm mỏng năn nỉ. Anh nói vì gần đây tôi từ chối gần gũi nên anh có chút khó chịu trong người, nhưng chắc chắn không làm gì có lỗi với tôi.

Nhưng tôi thật sự nghi ngờ chồng có gì với người cũ, tôi phải làm sao đây?

Chồng lén lút mang que thử thai về, tôi khóc lóc tố cáo ngoại tình, nhưng người xuất hiện ngay sau đó khiến tôi cúi đầu nín ngay

Chồng lén lút mang que thử thai về, tôi khóc lóc tố cáo ngoại tình, nhưng người xuất hiện ngay sau đó khiến tôi cúi đầu nín ngay

Tôi bắt đầu khóc lóc làm lớn chuyện, tôi nói chồng ngoại tình phải không, giờ còn lén mua que thử thai cho nhân tình. Dù cho chồng có nói không phải tôi cũng một mực không tin. Bằng chứng đã rõ ràng thế này, anh còn chối cái gì?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cùng bạn thân đi đánh ghen, vừa thấy mặt 'người đàn ông trong khách sạn', tôi muốn xỉu tại chỗ vì sự thật 'động trời'

Cùng bạn thân đi đánh ghen, vừa thấy mặt 'người đàn ông trong khách sạn', tôi muốn xỉu tại chỗ vì sự thật 'động trời'

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Chồng bất ngờ tặng đồ ngủ, tôi 'choáng váng sốc ngất' khi biết người đã tư vấn để anh mua món quà này

Chồng bất ngờ tặng đồ ngủ, tôi 'choáng váng sốc ngất' khi biết người đã tư vấn để anh mua món quà này

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Chồng lén lút mang que thử thai về, tôi khóc lóc tố cáo ngoại tình, nhưng người xuất hiện ngay sau đó khiến tôi cúi đầu nín ngay

Chồng lén lút mang que thử thai về, tôi khóc lóc tố cáo ngoại tình, nhưng người xuất hiện ngay sau đó khiến tôi cúi đầu nín ngay

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Nhiều lần bắt gặp osin vào phòng bố chồng, tôi 'rình xem' qua khe cửa và 'chết sững' với 'cảnh tượng khó tin' trước mắt

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Tôi 'sốc ngất' khi bắt gặp giúp việc trong phòng con trai, 'lời nói bí mật' cô ấy thốt ra khiến tôi 'cứng họng' ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Sau ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Đêm cuối trước khi ra tòa, tôi đưa chồng 'một thứ', anh 'giật mình' nhìn rồi 'ôm mặt khóc nức nở' xin tôi quay lại

Tâm sự Eva 3 giờ 1 phút trước
Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Đạp cửa bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ 'cười ha hả' khi nhìn rõ mặt bồ nhí, khiến cả hai 'chết sững'

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Chồng 'sống chết giữ lại' bức tranh cũ mèm, tôi 'vô tình sờ vào' và 'lạnh người' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của nó

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Mỗi lần 'thân mật' vợ đều đòi 500 ngàn, đến khi chỉ còn 50 ngàn, cô ấy 'thú nhận bí mật' khiến tôi 'cứng họng'

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Sáu 5/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể 'sốc ngất' đòi 'hủy hôn' ngay lập tức

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể 'sốc ngất' đòi 'hủy hôn' ngay lập tức

Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc

Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc