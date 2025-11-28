Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể 'sốc ngất' đòi 'hủy hôn' ngay lập tức

Tâm sự gia đình 28/11/2025 22:14

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Chị họ của tôi lấy chồng vào 4 năm trước. Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới thấy bất ngờ. Nhưng tôi không có ý kiến gì, mẹ muốn cho họ hàng bao nhiêu thì đó là mong muốn của mẹ.

Trước ngày tổ chức đám cưới, tôi còn nghĩ chắc mẹ sẽ cho vợ chồng tôi nhiều vàng để dành. Vì mẹ tặng chị họ những 15 cây vàng, chẳng lẽ với con gái ruột bà lại tặng ít đi sao? Chồng sắp cưới của tôi nghe thế cũng rất mong chờ. Chúng tôi cùng nhau vẽ ra những kế hoạch sẽ thực hiện sau khi trở thành vợ chồng.

 

Nhưng tôi chẳng ngờ được, ngày tôi cưới, mẹ tôi trao cho con gái 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Tôi tức giận muốn khóc hỏi mẹ: “Mẹ ơi con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà mẹ cho con vàng cưới còn không bằng một nửa của chị họ. Mẹ không sợ tụi con buồn sao?”.

Mẹ thấy phản ứng của tôi thì tỏ vẻ khó xử, cất 5 chỉ vàng vào túi áo. Mẹ từ từ kể một câu chuyện khiến tôi bất ngờ vô cùng.

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể 'sốc ngất' đòi 'hủy hôn' ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Tôi và mẹ cứ ôm nhau khóc sụt sịt ngay trong ngày cưới của tôi.

Nhưng chồng tôi thì rất tức giận, anh nói rằng mẹ tôi không nể mặt anh và gia đình. Tôi đành năn nỉ chồng hãy thông cảm vì mẹ tôi cũng có nỗi khổ riêng. Thấy con rể hăm he hủy đám cưới, mẹ tôi nói sẽ cố gắng kiếm tiền mua vàng để gửi lại hai vợ chồng tôi.

Tôi thấy mình sai quá khi nói với chồng về số vàng mẹ đã cho chị họ. Nếu tôi im lặng thì bây giờ cũng không phải lâm vào tình cảnh khó xử thế này.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc

Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc

Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể 'sốc ngất' đòi 'hủy hôn' ngay lập tức

Mẹ tặng chị họ 15 cây vàng đến lượt tôi cưới, mẹ tặng số vàng khiến chú rể 'sốc ngất' đòi 'hủy hôn' ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc

Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đập cửa liên tục vợ không mở, tôi 'gào thét' gọi thợ phá cửa, và 'chết điếng' với cảnh tượng trong phòng

Đập cửa liên tục vợ không mở, tôi 'gào thét' gọi thợ phá cửa, và 'chết điếng' với cảnh tượng trong phòng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Chồng 'làm liều' xin ngủ nhờ đêm trước ly hôn, vợ 'ngỡ ngàng' với 'hành động' của anh, và 'cái kết' khiến cô phải thay đổi quyết định

Chồng 'làm liều' xin ngủ nhờ đêm trước ly hôn, vợ 'ngỡ ngàng' với 'hành động' của anh, và 'cái kết' khiến cô phải thay đổi quyết định

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Đang hạnh phúc chồng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về nhà nội, tôi 'khóc ngất' khi chứng kiến 'cảnh tượng động trời' trước mắt

Đang hạnh phúc chồng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về nhà nội, tôi 'khóc ngất' khi chứng kiến 'cảnh tượng động trời' trước mắt

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Chị dâu đi công tác 3 tháng, mang về đứa bé mới sinh, lời giải thích của chị khiến anh trai 'ngã quỵ' còn mẹ tôi 'nức nở'

Chị dâu đi công tác 3 tháng, mang về đứa bé mới sinh, lời giải thích của chị khiến anh trai 'ngã quỵ' còn mẹ tôi 'nức nở'

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 29/11/2025, 3 con giáp 'gánh lộc trĩu vai', cuộc đời sang trang mới, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 29/11/2025, 3 con giáp 'gánh lộc trĩu vai', cuộc đời sang trang mới, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Sau ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 29/11/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/11/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Tử vi thứ Bảy 29/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 29/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi ngất trong giờ thể dục

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi ngất trong giờ thể dục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc

Vợ cũ 'mặc áo mỏng tang' xuất hiện hờ hững, tim tôi 'đập thình thịch' khi nghe cô ấy 'van nài một câu' gây sốc