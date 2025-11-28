Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 28/11/2025 18:45

3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'.

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc của người tuổi Tý sẽ trở nên vô cùng vượng phát. Nhờ làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian quan, người tuổi này đã được đền đáp một cách xứng đáng bằng việc tăng lương. Người làm công ăn lương nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, nhờ đó mà “như cá gặp nước”, một đường leo cao.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng có chuyển biến tích cực. Mối quan hệ vợ chồng ngày càng gắn bó khăng khít, bền chặt nhờ khả năng vun vén khéo léo của cả hai. Tuy nhiên, người tuổi Tý cũng đừng quên chủ động thể hiện tình cảm với nửa kia để duy trì tổ ấm này.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phương diện tài chính của người tuổi Mão sẽ có dấu hiệu khởi sắc do Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh trong thời điểm tới. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có những dấu hiệu khởi sắc quá rõ ràng. Bạn đã bước qua quá khứ và tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân, nhờ vậy mà bạn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Rất nhiều người muốn làm quen với bạn.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Với nỗ lực của mình, người tuổi Hợi có thể đạt được nhiều thành công nhờ quý nhân luôn ở bên nâng đỡ. Thiên Ấn cho thấy bản mệnh được trao cho cơ hội hóa dữ thành an bằng chính năng lực của mình, gây bất ngờ cho không ít đồng nghiệp và cấp trên về tiềm năng của bạn. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. 

Về chuyện tình cảm, với người độc thân, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

