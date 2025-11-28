Nam diễn viên bật khóc cầu cứu dân mạng quyên góp tiền, giúp vợ thực hiện ca phẫu thuật gan

Sao quốc tế 28/11/2025 16:07

Diễn viên Tuấn Kiệt gây xôn xao khi đăng tải clip cầu cứu dân mạng quyên góp tiền, giúp vợ anh thực hiện ca phẫu thuật gan.

Vợ của Tuấn Kiệt là Efie trước đó do tình trạng sức khỏe đột ngột chuyển biến xấu, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Efie được chẩn đoán suy gan cấp tính và phải phẫu thuật thay gan.

Vì chi phí phẫu thuật rất cao, Tuấn Kiệt hôm 8/11 đăng tải clip cầu cứu dân mạng và nhận được số tiền quyên góp lên đến hơn 1 triệu HKD từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

 

Song tới tối 27/11, nhiều tờ báo địa phương cho hay Efie đã không qua khỏi. Thông tin gây xôn xao mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn luận. Tuy nhiên, phía Tuấn Kiệt vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này.

Nam diễn viên bật khóc cầu cứu dân mạng quyên góp tiền, giúp vợ thực hiện ca phẫu thuật gan - Ảnh 1

Trước đó, trong đoạn video cầu cứu cộng đồng mạng, Tuấn Kiệt xuất hiện với ngoại hình hốc hác, tinh thần suy sụp. Anh liên tục bật khóc và cho biết đang rơi vào tuyệt vọng vì bà xã bệnh nặng. Diễn viên cho hay đã huy động được hơn 700.000 HKD từ bạn bè và vẫn còn thiếu khoảng 700.000 HKD để đủ trang trải chi phí phẫu thuật cho vợ.

HK01 cho biết nam diễn viên 7X mong ca ghép gan thành công và nếu tình hình sức khỏe của vợ anh cho phép, cô có thể chuyển về bệnh viện ở Hồng Kông để tiếp tục điều trị.

Nghệ sĩ cho biết sau khi vợ vượt qua nguy kịch, có thể trở lại cuộc sống bình thường, anh sẽ hoàn lại số tiền ủng hộ còn dư hoặc hỏi ý kiến mọi người về cách xử lý khoản tiền này. Tài tử cũng dự định công khai minh bạch toàn bộ hóa đơn, các khoản chi phí trong quá trình điều trị của vợ để những người quyên góp biết rõ số tiền ấy đã được sử dụng như thế nào.

Nam diễn viên bật khóc cầu cứu dân mạng quyên góp tiền, giúp vợ thực hiện ca phẫu thuật gan - Ảnh 2

Hải Tuấn Kiệt sinh năm 1972, là nam ca sĩ kiêm diễn viên tại Hong Kong, Trung Quốc. Anh từng tham gia một số dự án của đài ATV, sau đó trở thành diễn viên đài TVB. Tuấn Kiệt được khán giả biết đến khi xuất hiện trong nhiều tựa phim được yêu thích như Hương vị tình yêu, Nghịch thiên kỳ án, Ỷ thiên đồ long ký, Hồ sơ trinh sát 3 hay Bằng chứng thép 4... Sau khi rời ATV, Tuấn Kiệt sang đại lục để mưu sinh.

Trong thời điểm sự nghiệp bấp bênh nhất, diễn viên gặp được Efie. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau rồi kết hôn năm 2017.

Mẹ của diễn viên cho biết con mình qua đời tối 21/11 tại căn phòng trọ ở Thành Đô (Trung Quốc) do xuất huyết não.

