Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM

Đời sống 28/11/2025 16:54

Chiếc ô tô đang đậu trong garage ở phường Long Trường (TPHCM) bất ngờ bốc cháy. Các nhân viên dập lửa bất thành nên hợp sức đẩy phương tiện ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 28/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô tại một garage sửa xe ở phường Long Trường.

Khoảng 10h30 cùng ngày, xe ô tô 5 chỗ đậu trong garage trên đường Nguyễn Duy Trinh bất ngờ phát hỏa.

Nhân chứng cho biết khi lửa vừa bùng lên, các nhân viên garage tìm cách dập nhưng không thành do đám cháy lan nhanh.

Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM - Ảnh 1
Chiếc ô tô cháy ngùn ngụt - Ảnh: Báo Dân trí

Trước nguy cơ cháy lan sang các phương tiện khác và toàn bộ khu vực, nhiều người hợp lực đẩy ô tô ra ngoài. Tuy nhiên, vừa được đưa ra đường, ngọn lửa tiếp tục bùng mạnh, bao trùm chiếc xe và tạo cột khói nghi ngút.

Lực lượng PCCC&CNCH (Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Long Trường nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy. Tuy nhiên, ô tô 5 chỗ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt.

Ô tô 5 chỗ cháy ngùn ngụt trong garage ở TPHCM - Ảnh 2
Ô tô bị thiêu rụi - Ảnh: VietNamNet

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 13h chiều nay (28/11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

