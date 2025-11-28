TIN MỚI: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hiếm thấy, bão số 15 Koto còn diễn biến phức tạp

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 28/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng ven biển phía đông Malaysia.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 15km/h, có khả năng đi vào vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông và cường độ ít có khả năng mạnh thêm.

Lúc 13h chiều 28/11, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng ven biển phía đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Đến 13h chiều 29/11, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 15 và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, trong 24 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển, theo hướng Bắc Tây Bắc, vẫn giữ tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần. Đến 13h ngày mai, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Tây Bắc, cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

24 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ hầu như ít dịch chuyển, chỉ 3-5km/h. Đến 13h ngày 30/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 280km về phía Đông. Cường độ bão lúc này giảm còn cấp 9, giật cấp 12.

Dự báo, 24 giờ sau đó, bão lại đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần. Đến 13h ngày 1/12, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 200km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão số 15, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.