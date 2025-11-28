Nam diễn viên tử vong ở phòng trọ nhưng không ai biết, tiết lộ nguyên nhân

Sao quốc tế 28/11/2025 14:49

Mẹ của diễn viên cho biết con mình qua đời tối 21/11 tại căn phòng trọ ở Thành Đô (Trung Quốc) do xuất huyết não.

Ngày 27/11, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên Trần Vũ vừa đột ngột qua đời ở tuổi 44 vì xuất huyết não. Theo mẹ của cố nghệ sĩ, Trần Vũ ra đi vào tối 21/11 trong căn phòng trọ giá rẻ ở Thành Đô (Trung Quốc). Không ai biết anh ngã bệnh vào thời điểm nào. Phải đến lúc mẹ ruột lên thăm vì mất liên lạc, cái chết thương tâm của Trần Vũ mới được phát hiện.

Gia đình cho biết Trần Vũ rất yêu diễn xuất. Trước khi vào showbiz đóng phim, Trần Vũ đi làm bảo vệ, biểu diễn trong đám cưới, đám tang ở quê. Sau đó, Trần Vũ quyết định khăn gói từ quê nhà Bành Châu lên Thành Đô (Trung Quốc) sống đơn độc để theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên.

Do không được đào tạo bài bản, Trần Vũ chỉ nhận được vai phụ trên màn ảnh, đôi lần anh chấp nhận chỉ có cái bóng lưng của mình được lên hình để được đi quay.

 Nam diễn viên tử vong ở phòng trọ nhưng không ai biết, tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 1

Vương Tiểu Xuyên, đồng nghiệp của Trần Vũ, nói anh không bao giờ kén chọn công việc, vai diễn nào cũng dốc sức hoàn thành. Khi biết Trần Vũ qua đời, các đoàn phim chủ động thanh toán thù lao cho diễn viên.

Dương Dương, bạn của Trần Vũ, nói cảm thấy nghẹn lòng, tự thương bản thân và những người đang mưu sinh bằng nghề diễn viên quần chúng. Hiện họ chủ yếu kiếm được việc ở các đoàn phim ngắn, đặc điểm của các êkíp này là thời gian sản xuất "siêu ngắn". Để tiết kiệm kinh phí, các đoàn gói gọn thời gian quay trong vài ngày đến vài tuần.

Theo Dương Dương, trong tình trạng chung như vậy, anh và các đồng nghiệp luôn trong trạng thái sẵn sàng mới có cơ hội biểu diễn, có thu nhập. Họ thường tranh thủ chợp mắt ở phim trường một lúc, sau đó tiếp tục công việc.

Nam diễn viên tử vong ở phòng trọ nhưng không ai biết, tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 2

Theo Sohu, năm ngoái, lương của người đóng vai quần chúng tại Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang - phim trường lớn nhất Trung Quốc - là 135 tệ cho 10 giờ làm việc (503 nghìn đồng), giảm so với những năm trước. Theo công đoàn diễn viên, ngành phim ảnh đối diện nhiều khó khăn, hầu hết công ty sản xuất gánh áp lực lớn, do vậy điều chỉnh thù lao.

Lý giải cho việc cát-xê lao dốc nhưng vẫn đồng ý nhận lời tham gia, nguồn tin cho biết Hoắc Kiến Hoa rất thích hình tượng nam chính của phim.

