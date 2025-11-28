Danh tính bất ngờ về người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu

Tại cơ quan điều tra, các khách hàng của “bà trùm” Trần Thị Hoàn thừa nhận việc thỏa thuận mua vàng với người này nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá, cũng không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Theo thông tin từ VietNamNet, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) cùng các đồng phạm về tội Buôn lậu và Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

“Bà trùm” này bị xác định đã lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao hơn giá tại Trung Quốc, từ ngày 2/9-2/12/2024, bà này thỏa thuận với đối tượng có tên là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu hơn 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Danh tính bất ngờ về người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu - Ảnh 1
Các bị can trong vụ án - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo cáo buộc, sau khi mua vàng lậu của “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long), bà Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, bán lại vàng cho khách hàng tại Hà Nội để hưởng lợi.

“Bà trùm” này giao cho bị can Nông Thị Thùy Linh và Liềng Thị Thực theo dõi, cung cấp số tài khoản ngân hàng để các khách hàng chuyển tiền mua vàng; giao Trần Thành Hiếu trực tiếp giao vàng cho các khách hàng tại Hà Nội, cung cấp số tài khoản cho khách hàng chuyển tiền thanh toán hoặc nhận tiền mặt.

Theo tài liệu Linh thống kê, từ tháng 9-12/2024, bà Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng gồm: Nguyễn Thị M. 67kg vàng, trị giá hơn 147 tỷ đồng; Đặng Tuấn C. 42kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng; Lê Văn H. 57kg vàng, trị giá hơn 125 tỷ đồng; Vũ Minh V. 204kg vàng, trị giá hơn 446 tỷ đồng; Công ty Vàng Việt Nam 52kg, trị giá hơn 124 tỷ đồng; các khách hàng không rõ danh tính mua 148,91 kg vàng, trị giá hơn 332 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hoàn còn khai bán vàng cho người có tên Đặng Ngọc C. nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng vàng.

Danh tính bất ngờ về người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, các khách hàng của bà Hoàn là Nguyễn Thị M., Lê Văn H., Vũ Minh V. và Đặng Ngọc C. thừa nhận việc thỏa thuận mua vàng với bà Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá, cũng không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Theo cơ quan tố tụng, các đối tượng mua vàng của Trần Thị Hoàn khi nhận hàng thì vàng đã được cắt nhỏ thành các cục có kích cỡ, trọng lượng khác nhau, trên bề mặt không thể hiện thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài.

Các khách hàng không được các bị can thông tin về nguồn gốc vàng, không biết vàng được nhập lậu từ Trung Quốc, vì vậy, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng này về tội Buôn lậu.

Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan khai có 4 đối tượng người Trung Quốc tham gia mua bán. Trong đó, 2 đối tượng là “Bà Béo”, một người tên Châu, đều mua vàng từ Trung Quốc, sau đó giao người vận chuyển qua biên giới tỉnh Lào Cai về Việt Nam giao cho “bà trùm” Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải.

Ngoài ra, còn một đối tượng có tên A Vương làm trung gian thanh toán tiền mua bán vàng giữa “Bà Béo” và Trần Thị Hoàn; cùng một đối tượng là Z.Q.Y. (vợ Phạm Tuấn Hải), người giúp Hải theo dõi, đôn đốc nhóm Trần Thị Hoàn thanh toán tiền mua vàng; mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân để nhận tiền.

Tuy nhiên, Z.Q.Y. không thỏa thuận với bà Hoàn về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, không biết vàng được vận chuyển về đâu. Z.Q.Y. đã quay về Trung Quốc trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn và yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị VKSND tối cao phối hợp ủy thác cho VKSND tối cao Trung Quốc xác minh làm rõ nhân thân, lý lịch, vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, nhưng đến nay chưa có kết quả.

