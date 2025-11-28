Bé trai phỏng 65% cơ thể, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau khi bị phóng hỏa

Bác sĩ Diệp Quế Trinh - Trưởng khoa phỏng - tạo hình Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết bệnh nhi là N.B.T., nhập viện trong tình trạng bỏng lửa diện tích rộng khoảng 65%, bị bỏng đường hô hấp, bỏng cả vùng đầu mặt, lưng bụng và hai tay, hai chân.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28/11, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã tổ chức buổi chia sẻ thông tin về quá trình điều trị cho một bệnh nhi là nạn nhân trong vụ phóng hỏa ở Gia Lai làm 2 người tử vong xảy ra vào ngày 19/10.

Các bác sĩ nhanh chóng chống sốc cho bệnh nhi, hỗ trợ hô hấp tại khoa cấp cứu và chuyển lên khoa phỏng - tạo hình tiếp tục hồi sức, thở máy, truyền dịch, truyền huyết tương, nội soi rửa phế quản, kháng sinh chống nhiễm khuẩn, thay băng, chăm sóc vết bỏng.

Do vừa bị bỏng hô hấp, vừa sốc bỏng nặng, bệnh nhi cùng lúc phải đối diện 2 tình trạng nguy kịch. Nếu không xử trí kịp thời, bé có nguy cơ tử vong rất cao. Với những ca bỏng đường hô hấp, tiên lượng tử vong thường trên 80%.



Bệnh nhi đã có thể vận động, gương mặt đỏ bừng vì những vết sẹo đang lành - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Bác sĩ Trinh cho hay khó khăn trong điều trị ca này là bệnh nhi bỏng vùng đầu mặt, đường ống thở máy nên chăm sóc rất khó, phải bảo tồn giữ ống cho tốt để không tuột ống. Vết thương trên mặt cũng khó chăm sóc.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi được cai máy thở, tình trạng huyết động ổn định. Tiếp theo là cắt lọc vết bỏng, ghép da 2 lần.

Sau 38 ngày điều trị, hiện vết bỏng của bệnh nhi lành gần như hoàn toàn, da ghép dính tốt.

Theo bác sĩ Trinh, ca bệnh này đặc biệt vì bệnh nhi bị bỏng nặng có suy hô hấp đi kèm, nhưng hồi phục khá nhanh so với những ca tương tự. Tổng thời gian điều trị cũng ngắn một nửa so với ca khác. Chi phí điều trị của bệnh nhi có BHYT chi trả, phần còn lại được phòng công tác xã hội của bệnh viện kêu gọi hỗ trợ.

Sắp tới bệnh nhi cần hỗ trợ tập vận động, hướng dẫn người nhà massage phòng ngừa sẹo. Dự kiến bệnh nhi được xuất viện vài ngày tới, hẹn tái khám phòng ngừa sẹo co rút.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngồi cạnh đứa cháu nội phỏng nặng, nhìn ánh mắt ngây thơ của bé, bà L.T.H. (56 tuổi) thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt.

“Bố mẹ cháu ly hôn, có với nhau 3 mặt con. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, cả nhà đi ăn lẩu, rồi bố bé đưa 2 đứa lớn về nội, đưa bé nhỏ về nhà mẹ. Đến đêm, tôi không thấy con trai về nên đoán bố cháu ngủ lại bên nhà vợ cũ”, bà H. kể.

Nhớ lại buổi đêm kinh hoàng ấy, bà không thể quên tiếng gọi thất thanh của người hàng xóm báo tin nhà con dâu cũ đang bốc cháy. Nghe tin dữ, bà giật mình, trở dậy chạy sang, thấy ngôi nhà cháy dữ dội.

Sau cơn hỏa hoạn, mẹ bé mất, hai cha con được đưa xuống bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Từ đây, trẻ được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1.

“Hiện tại, hoàn cảnh gia đình thật sự rất khó khăn. Mẹ cháu mất rồi, cha cũng mất, chỉ còn ba đứa con mồ côi. Bên nội thì nghèo, bên ngoại cũng nghèo, nên tôi không biết rồi sẽ nuôi các cháu sao cho đủ”, bà chia sẻ.

Nghĩ về tương lai, bà không khỏi lo lắng. Dù vết thương của bé đã ổn hơn, tương lai còn rất gian nan, tốn kém, chính bà thì cũng chưa biết sau này sẽ xoay xở ra sao.

Bên cạnh lo lắng về kinh tế, điều người bà ấy lo lắng hơn cả là vấn đề tâm lý của cháu nội.

“Sau này lớn lên, đi học, bé có thể mặc cảm vì những vết sẹo còn lại. Nhà không còn cha, không còn mẹ, tôi thương đứt ruột, chỉ mong có tiền để lo cho cháu chữa sẹo, để mặt mũi bớt biến dạng, đỡ mặc cảm hơn.

Nhiều lúc nghĩ đến cảnh cháu có thể bị bạn bè trêu chọc, tôi rất đau lòng”, bà bộc bạch.