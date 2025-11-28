Liên quan đến 60 công nhân và 19 học sinh THPT ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, đến sáng 28/11 tất cả đều ổn định. Riêng 60 công nhân đều đã dùng món cá cam trong bữa trưa tại công ty.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 27/11, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 60 trường hợp là công nhân của Công ty TNHH Viva Vina Chi nhánh 1 (số 450/60 Nguyễn Thị Ngâu, ấp 1, xã Đông Thạnh), nghi ngộ độc thực phẩm vào chiều cùng ngày. Theo tìm hiểu ban đầu, những người này nhập viện sau bữa trưa với thức ăn gồm: cá cam chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, canh chua rau giá và đậu bắp. Suất ăn do đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp phục vụ.

Chỉ khoảng 30 phút đến hơn 60 phút sau khi ăn (các ca khởi phát triệu chứng tập trung từ 13h đến 14h), nhiều công nhân bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Ghi nhận từ danh sách bệnh nhân nhập viện cho thấy, đa số các trường hợp đều có biểu hiện như: đỏ da, nổi mẩn ngứa vùng mặt và cổ, nóng bừng mặt, đau đầu và chóng mặt. Một số trường hợp khác có biểu hiện nôn ói, đau bụng và tiêu chảy, tiêu lỏng. Các công nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, nghi ngộ độc thực phẩm - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Quốc Quân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn (TP.HCM) - cho biết chiều cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 60 ca đều là công nhân của Công ty TNHH Viva Vina Chi (xã Đông Thạnh), nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn trưa.

Hiện còn 24 ca nhập viện điều trị nội trú, tình trạng đều ổn định. 36 ca còn lại được bác sĩ cho về nhà theo dõi thêm. Các công nhân được nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Được biết, bữa trưa 27/11 do đơn vị cung cấp suất ăn cho công nhân tại công ty trên gồm các món: cá cam chiên ăn kèm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc và canh chua nấu rau giá, đậu bắp. "Bệnh viện đã lấy dịch ói, dịch dạ dày, phân... của các bệnh nhân để gửi làm xét nghiệm, tìm nguyên nhân", ông Quân nói thêm. Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cũng cho biết đã tiếp nhận 19 trường hợp là học sinh của một trường THPT phường Thủ Đức nghi ngộ độc do thức ăn. Trong đó có 2 trường hợp sốc phản vệ độ 2 đã nhập viện theo dõi. Các trường hợp này đều có triệu chứng dị ứng, nổi mẩn đỏ, sưng phù. Hiện bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.

