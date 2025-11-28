Dương Mịch được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Liên Hoa

Ngày 25/11, trang QQ đưa tin Liên hoan phim quốc tế Macau, Trung Quốc đã công bố danh sách đề cử của hai mảng điện ảnh và truyền hình.

Mới đây, giải Kim Liên Hoa thuộc Liên hoan phim Quốc tế Macau (Trung Quốc) lần thứ 17 đã chính thức công bố danh sách đề cử các hạng mục. Đáng chú ý, Dương Mịch được đề cử “Nữ phụ xuất sắc nhất" với vai diễn Vương Hứa Mai trong phim điện ảnh “Tương viên lộng: Huyền án”.

Kim Liên Hoa là giải thưởng phim ảnh và truyền hình mang tính quốc tế do Macau (Trung Quốc) tổ chức (thành lập năm 2009), bao gồm các hạng mục về phim điện ảnh, truyền hình và phim tài liệu, với hình tượng hoa sen tượng trưng cho văn hóa Macau (Trung Quốc).

Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm nâng cao nhận thức và thu hút khán giả đến với điện ảnh, đồng thời quảng bá các bộ phim như một loại hình nghệ thuật và giải trí. Sự kiện cũng là cơ hội để các nhà làm phim, diễn viên gặp gỡ, giao lưu và hợp tác.

Bộ phim "Tương viên lộng: Huyền án" lấy cảm hứng từ một trong "tứ đại kỳ án" dân quốc: vụ án giết chồng ở Tương Viên. Phim xoay quanh nhân vật Chiêm Chu Thị (Chương Tử Di) - người phụ nữ bình dân bị bạo hành suốt nhiều năm. Cuối cùng, cô quyết định dùng dao giết chồng rồi phân xác khiến cả khu phố chấn động.

Tuy nhiên khi vụ án được điều tra, hàng loạt nhân vật liên quan và nhân chứng lần lượt xuất hiện, đồng thời quá khứ bi thảm của Chiêm Chu Thị cũng dần được hé lộ. Trong phim, Dương Mịch vào vai Vương Hứa Mai - một phụ nữ cũng chịu nhiều bất công và là bạn tù của Chiêm Chu Thị. Nữ diễn viên được khen ngợi vì diễn xuất giàu cảm xúc, ánh mắt có chiều sâu và đã thành công xây dựng hình tượng nhân vật khác biệt hoàn toàn so với các vai diễn trước đây.

Theo đánh giá của QQ, năm 2025 cũng là năm thành công với Dương Mịch. Cô ra mắt ba tác phẩm, trong đó hai phim điện ảnh Tương viên lộng và Quả vải Trường An đóng vai phụ nhưng diễn xuất được khen ngợi. Phim truyền hình Sinh vạn vật có thành tích xuất sắc, lập nhiều kỷ lục về rating, lượt xem và độ hot.

Sau loạt phim gây thất vọng như "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên", "Cáp nhĩ tân 1944", "Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được", Dương Mịch trở lại mạnh mẽ và thành công ở cả mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Ngoài “Tương viên lộng: Huyền án”, nữ diễn viên cũng được công nhận diễn xuất với "Sinh vạn vật". Đây là bộ phim duy nhất đạt 37,9% thị phần phim chiếu mạng, cán mốc 100 triệu lượt xem/ngày trên nền tảng iQIYI năm 2025.

Trên kênh CCTV8, phim có rating (tỉ suất người xem) trung bình 2.3%, trở thành bộ phim có tỉ suất người xem cao nhất của đài trong năm.

Dương Mịch, Tạ Đình Phong và loạt sao nổi tiếng cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong

Dương Mịch, Tạ Đình Phong và loạt sao nổi tiếng cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong

Sáng 27/11, sau vụ cháy cấp độ 5 khiến 44 người chết và 279 người mất tích, lời cầu bình an của Dương Mịch và Tạ Đình Phong lan rộng trên mạng.

