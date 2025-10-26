Tâm điểm đầu tiên là “cuộc chiến thầm lặng” giữa Lưu Diệc Phi và Dương Mịch - từ chỗ ngồi đến hậu trường, cả hai gần như không giao tiếp. Dù Tổng biên tập Vogue Trung Quốc - Lưu Xung - nỗ lực tạo không khí hòa hợp, nhưng hai mỹ nhân vẫn giữ thái độ xa cách, như thể chưa từng quen biết.

Sau khi đêm thời trang kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue Trung Quốc khép lại, Tổng biên tập của Elle đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Thế giới phù hoa, hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, đừng ganh đua. Đây là buổi tiệc, không phải cuộc thi". Câu nói này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hai khoảnh khắc gây bão tại sự kiện Vogue.

Biểu cảm căng thẳng của Lưu Diệc Phi và Dương Mịch khiến mỗi khung hình chung giữa họ trở nên ngột ngạt, đến mức khiến người xem có cảm giác như đang chứng kiến hai “đối thủ” chạm mặt.

Khoảnh khắc xếp đội hình chụp ảnh tập thể, Chung Sở Hy nhất quyết đứng vị trí trung tâm, còn Lưu Diệc Phi và Dương Mịch không nói với nhau một lời nào. Trong khi đó diễn viên Chung Sở Hy lại bị chỉ trích dữ dội vì chiếm vị trí trung tâm trong ảnh chụp chung, chen giữa hai “đại hoa đán” Lưu Diệc Phi - Dương Mịch và chắn luôn 3 Ảnh hậu đứng sau.

Những ai theo dõi buổi livestream hậu lễ sẽ thấy rõ ngay từ khi bước ra sân khấu, Chung Sở Hy đứng sẵn ở vị trí trung tâm. Khi Dương Mịch xuất hiện và không còn chỗ, cô chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi, nhất quyết không nhường bước.

Hiện tại phần bình luận dưới tất cả tài khoản mạng xã hội của Chung Sở Hy đều tràn ngập chỉ trích "ngạo mạn", "tự cao tự đại". Ngay cả trang của studio cô cũng bị “tấn công” bằng những lời mắng mỏ. Nhiều dân mạng cho rằng Chung Sở Hy từ khi mới bước chân vào làng giải trí đã mang trong mình tham vọng lớn. Chỉ riêng thời điểm phim Phương hoa - Youth (2017) ra mắt cũng đủ khiến dư luận có ấn tượng không mấy tốt đẹp về cô.