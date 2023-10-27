Cung Tuấn và Chung Sở Hy khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' vì loạt cảnh hôn 'nóng mắt'

Sao quốc tế 27/10/2023 17:35

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ lại một vài phân cảnh "tình bể tình" của Cung Tuấn cùng với Chung Sở Hy trong bộ phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió.

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ lại một vài phân cảnh "tình bể tình" của Cung Tuấn cùng với Chung Sở Hy trong bộ phimTôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió. Ngay sau đó, những cảnh hôn mãnh liệt mà cả hai thể hiện đã khiến nhiều khán giả cảm thấy "rần rần".

Trong phim, Chung Sở Hy vào vai Giang Hồ, ái nữ của chủ tịch một tập đoàn thời trang lớn. Do được nuông chiều, thế nên tính cách của cô có phần tiểu thư. Tuy nhiên, Giang Hồ buộc phải thay đổi và trưởng thành sau khi gặp phải biến cố cực lớn, đó là cái chết của người cha.

Cung Tuấn và Chung Sở Hy khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' vì loạt cảnh hôn 'nóng mắt' - Ảnh 1

Về phần Cung Tuấn, anh vào vai nhà đầu tư Từ Tư. Để cứu lấy thương hiệu mà cha mình cố công gây dựng cả đời, Giang Hồ hợp tác với Từ Tư. Thế rồi trong quá trình làm việc cùng nhau, hạt giống tình yêu đã nảy mầm trong trái tim của cả hai người.

Cung Tuấn và Chung Sở Hy khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' vì loạt cảnh hôn 'nóng mắt' - Ảnh 2Cung Tuấn và Chung Sở Hy khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' vì loạt cảnh hôn 'nóng mắt' - Ảnh 3

Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vị Tái. Trong phim, nữ chính Giang Hồ vốn là ái nữ của chủ tịch một tập đoàn thời trang lớn, vì được nuông chiều nên tính cách có phần tiểu thư.

Thế nhưng sau khi gia đình gặp biến cố, Giang Hồ buộc phải trưởng thành. Để vực dậy thương hiệu thời trang vốn là tâm huyết cả đời của người cha quá cố, Giang Hồ tìm đến nhà đầu tư giỏi giang Từ Tư. Thế rồi trong quá trình làm việc và tiếp xúc với nhau, hai người họ dần nảy sinh tình cảm.

 

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