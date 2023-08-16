Kết thúc chưa được bao lâu, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất ngờ nhận 'tin dữ' khó lòng 'cứu vãn'

Sao quốc tế 16/08/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính bất ngờ nhận 'tin dữ' sau khi phim kết thúc chưa được bao lâu.

Nếu Trường Tương Tư đang của Dương Tử là bộ phim hot nhất mùa Hè này, thậm chí "san bằng" thể loại cổ trang năm 2023 thì An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba lại chịu số phận trái ngược.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đã chính thức mở điểm douban 5.9 điểm với hơn 80 ngàn lượt vote. Đây là thành tích khá tệ dù phim sở hữu cặp đôi nam nữ chính là 2 lưu lượng hot nhất hiện nay.


Kết thúc chưa được bao lâu, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất ngờ nhận 'tin dữ' khó lòng 'cứu vãn' - Ảnh 1

Kể từ khi lên sóng cho tới khi kết thúc, bộ phim An Lạc Truyện thường xuyên bị netizen lên bài chê bai. Bộ phim bị chê bai về phần kỹ xảo cẩu thả, đến mức khán giả có thể nhìn rõ cảnh phông xanh phía sau. Ngoài ra, góc quay, màu phim bị chê không đẹp, dẫn đến việc hình ảnh diễn viên không ấn tượng. Phần lồng tiếng cũng không khớp với khẩu hình nhân vật.

Kết thúc chưa được bao lâu, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất ngờ nhận 'tin dữ' khó lòng 'cứu vãn' - Ảnh 2

Bên cạnh đó, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê thiếu sự tự nhiên. Cô có nhiều biểu cảm khoa trương, màu mè, khiến người xem khó chịu. Trước dự án này, bộ phim Công Tố của ‘Mỹ nhân Tân Cương’ đã ra mắt không mấy thành công, các chỉ số trên mạng xã hội đều chưa nổi bật so với những dự án phim trước đây. Người hâm mộ từng chờ đợi Địch Lệ Nhiệt Ba có thể chuyển mình, lấy lại phong độ sự nghiệp từ An Lạc Truyện, song điều này cho đến nay vẫn rất khó có thể chắc chắn thành công.

Kết thúc chưa được bao lâu, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất ngờ nhận 'tin dữ' khó lòng 'cứu vãn' - Ảnh 3

An Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tình Linh. Bộ phim có nội dung kể về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vốn là con cháu của khai quốc công thần nhưng vì biến cố gia tộc mà lưu lạc nhân gian. Nàng trở thành phụ tá của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), cùng anh dẹp loạn nơi biên cương. Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra sự việc năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho gia tộc.

Kết thúc chưa được bao lâu, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất ngờ nhận 'tin dữ' khó lòng 'cứu vãn' - Ảnh 4

Tuy nhiên, trong nguyên tác, Hàn Diệp sau này hóa ra lại là con trai của kẻ thủ của Nhậm An Lạc. Anh còn bị thương nặng đến mức tàn tật, mù lòa. Nữ chính vì người thương mà bạc cả tóc.

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