Trường Tương Tư của Dương Tử làm được một điều mà An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba không làm được

Sao quốc tế 14/08/2023 12:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư của Dương Tử đã lập được thành tích khủng. Điều mà An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba mãi không làm được.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bảng Vân Hợp vừa chứng nhận Trường Tương Tư đã chính thức phá 100 triệu view/ngày. Với con số này đã giúp Trường Tương Tư trở thành bộ phim cổ trang đầu tiên của năm xác lập kỷ lục này. Thậm chí, vượt mặt số liệu của Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc - bộ phim hot nhất mùa hè, lên sóng vào tháng 4 cùng năm.

Trường Tương Tư của Dương Tử làm được một điều mà An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba không làm được - Ảnh 1

Trước đó, bản tin điện ảnh Trung Quốc (CCTV6) từng đăng bài khẳng định Trường Tương Tư là phim cổ trang ăn khách nhất (bạo khoản) cấp hiện tượng. Đáng chú ý, trong năm nay không ít bộ phim cổ trang từng được kỳ vọng cao đều lên sóng nhưng vẫn không đáp ứng được con số mong muốn, dù được quảng bá rầm rộ. Trong đó, gây thất vọng nhất là An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn.

Trường Tương Tư của Dương Tử làm được một điều mà An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba không làm được - Ảnh 2

Vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký, Trường Tương Tư xuất sắc nắm giữ được danh hiệu top 1 phim cổ trang ăn khách cấp hiện tượng của năm nay. Hiện bộ phim dần đi đến những tập cuối của phần 1, nhiều khán giả cho rằng Trường Tương Tư sẽ sớm vượt tổng views của Trường Nguyệt Tẫn Minh khi chỉ mới nửa đầu phim.

Trường Tương Tư của Dương Tử làm được một điều mà An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba không làm được - Ảnh 3

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Trường Tương Tư của Dương Tử làm được một điều mà An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba không làm được - Ảnh 4

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính

Trường Tương Tư của Dương Tử gây phẫn nộ vì cắt phân cảnh quan trọng của 3 nam chính

Trong phân cảnh Tiểu Yêu (Dương Tử) bị tấn công trong rừng mai đã khiến nhiều khán giả phẫn nộ vì có ít nhất 3 cảnh của nam chính bị cắt khỏi cảnh này.

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