Cung Tuấn phủ nhận tin đồn 'yêu đương' với Dương Tử, netizen tiếc nuối vì một điều?

Sao quốc tế 09/08/2023 19:03

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin Dương Tử và Cung Tuấn chuẩn bị 'nên duyên' trong dự án cổ trang Đích Mưu. Tuy nhiên, mới đây, phía Cung Tuấn đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Đích Mưu đang có kế hoạch khởi quay vào cuối năm 2023. Theo đó, nam nữ chính đang được đoàn phim nhắm tới là hai ‘lưu lượng’ hàng đầu hiện nay là Dương TửCung Tuấn.

Cung Tuấn phủ nhận tin đồn 'yêu đương' với Dương Tử, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 1

Khi tin đồn này rộ lên có nhiều khán giả cho rằng sau khi An Lạc Truyện kết thúc, Cung Tuấn muốn hợp tác cùng Dương Tử trong phim mới. Điều này cũng dễ hiểu bởi trước đó Dương Tử vốn có tiếng là “vượng nam chính”. Nhiều diễn viên nam đóng cặp với Dương Tử như Lý Hiện, Đặng Luân, Thành Nghị hay bộ ba của Trường Tương Tư đều có sự nghiệp tốt sau khi hợp tác cùng cô.

Cung Tuấn phủ nhận tin đồn 'yêu đương' với Dương Tử, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 2

Tuy nhiên, mới đây, phía Cung Tuấn đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn hợp tác cùng Dương Tử trong dự án cổ trang Đích Mưu. Điều này khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì anh chàng lại từ bỏ đi cơ hội được hưởng ‘vận may’ từ Dương Tử.

Cung Tuấn phủ nhận tin đồn 'yêu đương' với Dương Tử, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 3

Đích Mưu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diện Bắc Mi Nam. Nội dung chính kể về ngũ tiểu thư Nhậm Dao Kỳ, kiếp trước trở thành quân cờ mưu đồ lợi ích của gia tộc, bị đưa cho thái giám làm thê tử khiến cho cha mẹ và chị gái đều không được chết yên lành.

Sau khi có cơ hội sống lại lần nữ, Nhậm Dao Kỳ trở về khi chưa có biến cố xảy ra. Cô đã thề phải chặt đứt tất cả móng vuốt những kẻ có ý đồ nắm trong tay sinh tử của cả nhà, tính toán chu toàn để cha mẹ và chị gái được cả đời hạnh phúc. Đối mặt với di nương lòng đầy kế hoạch nham hiểm, một đám trưởng bối chỉ biết đến lợi ích, đan xen thế gia ân oán phức tạp, cô đã dùng hết mưu lược, tính kế lòng người, lột trần bộ mặt thật của họ, tiêu diệt trong vô hình. Nhậm Dao Kỳ vô tình làm đảo loạn bố cục thế tộc Yến Bắc cũng vì thế mà quen biết với Yến Bắc vương phủ Nhị công tử Tiêu Tĩnh Tây và Vân gia Nhị công tử Vân Văn Phóng .

Cung Tuấn phủ nhận tin đồn 'yêu đương' với Dương Tử, netizen tiếc nuối vì một điều? - Ảnh 4

Tiêu Tĩnh Tây chàng là người nắm quyền thực sự của Yến Bắc vương phủ, mỹ nam bậc nhất, nhưng bên ngoài đồn chàng sức khỏe cực yếu, có thể lìa đời bất cứ lúc nào. Anh bị sự thông minh, cẩn trọng, kiên trì của nàng cuốn hút rồi cảm mến mà tương tư.

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