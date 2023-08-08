Những ngày qua, nam thần Đàn Kiện Thứ gây sốt mạng xã hội khi vào vai Tương Liễu trong Trường Tương Tư. Chính vì thế, những dự án mới của anh chàng luôn được công chúng quan tâm.

Được biết, thời gian gần đây, có thông tin dự án Lạp Tội Đồ Giám do Đàn Kiện Thứ và Kim Thế Giai đóng chính đang có kế hoạch sản xuất phần 2. Bên cạnh đó, dự án có ý định thêm vai nữ chính để ghép tuyến tình cảm với Đàn Kiện Thứ.

Đáng chú ý, có thông tin Vương Sở Nhiên sẽ đảm nhận vai diễn này và gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội vì những scandal của cô nàng thời gian gần đây. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lại tiết lộ về danh tính nữ chính của Lạp Tội Đồ Giám 2 sẽ do Trần Đô Linh đảm nhận.

Nhiều khán giả ủng hộ Trần Đô Linh vào vai nữ chính của dự án này. Được biết, thời gian gần đây, cô nàng gây ấn tượng với diễn xuất ngày càng có tiến bộ và tên tuổi ngày càng thăng hạng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Ngoài ra, visual của Trần Đô Linh và Đàn Kiện Thứ nếu cùng kết hợp sẽ vô cùng mãn nhãn nên khiến nhiều dân tình hóng chờ.

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng đây là dự án song nam chủ nên chỉ chỉ cần xem Đàn Kiện Thứ và Kim Thế Giai phá án trong dự án này. Chính vì thế việc thêm nữ chính vào sẽ mang cảm giác thừa thãi và sẽ khiến lu mờ.

Ở phần trước, Đàn Kiện Thứ vào vai Thẩm Dực - một họa sĩ nổi tiếng với khả năng vẽ truyền thần kỳ tài. Chấp nhận rời bỏ công việc giảng viên đầy triển vọng tại học viện mỹ thuật, theo lời mời từ cục cảnh sát Hải Thành, Thẩm Dực quyết định thử sức với nghề phác họa chân dung nghi phạm.

Ẩn bên dưới tính cách cầu toàn, có phần lạnh lùng, kiêu ngạo, Thẩm Dực thực chất là chàng trai có một tâm hồn nhạy cảm. Anh luôn ôm trong mình nỗi ám ảnh và đau khổ vì khả năng hội họa của mình nhiều năm về trước đã vô tình dẫn đến cái chết của viên cảnh sát hình sự tên Lôi Nhất Phỉ. Sự kiện này đã thúc đẩy Thẩm Dực dấn thân vào con đường họa sĩ pháp y. Chỉ với giấy vẽ, cây bút chì và khả năng quan sát sắc bén, Thẩm Dực liên tục phá thành công những vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt.Từ đó, những bí ẩn đáng sợ về cái chết của Nhất Phỉ dần dần được hé mở.