Trần Đô Linh hóa nữ game thủ đầy táo bạo, quyến rũ cho quảng cáo game Liên Minh Huyền Thoại

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trần Đô Linh quảng cáo cho game Liên Minh Huyền Thoại mobile. Khác với hình ảnh dịu dàng, nền nã trước đây, cô nàng khoác lên diện mạo nữ game thủ đầy cá tính, táo bạo và không kém phần quyến rũ. Được biết, thời gian gần đây, Trần Đô Linh đã trở thành Đại sứ cho nhãn hiệu Game Di động Liên Minh Huyền Thoại.

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh , nữ phụ Trần Đô Linh được công chúng chú ý nhiều hơn. Chính vì thế mọi động thái cũng như những dự án mới của cô nàng luôn được khán giả quan tâm.

Được biết, trên thực tế, Trần Đô Linh là một game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Cô nàng có tài chơi game cực đỉnh từng khiến nhiều đối thủ phải thốt lên 'nhất định không phải con gái'.

Thời còn đi học, Trần Đô Linh từng crush một nam thần, cùng anh này chơi game. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô nàng chơi chưa giỏi, luôn bị thua khiến người này chán nản và kêu cô chơi một mình. Lúc này, nữ diễn viên đã rất tức giận và quyết tâm luyện game, cày rank và sau đó đi trả thù crush với màn solo 1-1 kết quả 6-0 nghiêng về Trần Đô Linh.

Bên cạnh đó, Trần Đô Linh còn biết đến là một học bá khi từng thi đậu Đại học hàng không và du hành vũ trụ Nam Kinh (Nam Hàng) với số điểm 621/750. Với số điểm này, cô nàng đã xuất sắc trở thành một trong số những người điểm cao nhất và danh tiếng về cô nữ sinh xinh đẹp cũng được nhiều người biết tới.

Về sự nghiệp diễn xuất, sau sự bùng nổ của Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh thoát mác ‘bình hoa di động’. Cô đã thể hiện diễn xuất tiến bộ, đầy ấn tượng với 2 vai diễn phản diện ‘Thánh nữ’ Thiên Hoan và Diệp Băng Thường, được đánh giá nổi bật hơn hẳn nữ chính Bạch Lộc.