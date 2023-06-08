Mới đây, dân tình phát sốt trước tóc mới của Trần Đô Linh trong buổi quảng bá phim sắp ra mắt. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng mái tóc này của cô nàng khiến dân tình gợi nhớ đến nhân vật Kawakami Tomie trong manga Nhật Bản.

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, nữ phụ Trần Đô Linh được công chúng chú ý nhiều hơn. Chính vì thế mọi động thái cũng như những dự án mới của cô nàng luôn được khán giả quan tâm. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trần Đô Linh có buổi họp báo cho dự án điện ảnh Lực Lượng Mật Mã sẽ lên sóng vào ngày 1/7 tới. Đáng chú ý, cô nàng xuất hiện trong tạo hình mái bằng đầy mới lạ, cộng thêm nhan sắc của cô nàng gợi lên nét đẹp đầy huyền bí.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn cho rằng tạo hình này rất giống nhân vật Kawakami Tomie trong series manga của Itou Junji. Tomie được mệnh danh là nữ sinh gieo rắc nỗi kinh hoàng cho học đường. Thậm chí, họ còn bày tỏ mong muốn thấy cô sẽ xuất hiện trong một dự án có thể loại Dark Comedy (Hài kịch đen) hoặc phim có thể loại sinh tồn trong thời gian tới.

Được biết, dự án Lực Lượng Mật Mã thuộc đề tài chính kịch Cách Mạng và sẽ không có nhiều tuyến tình cảm. Trong phim, Trần Đô Linh sẽ vào vai Hạ Nhất Lam, một nữ sinh tình báo được giác ngộ cách mạng và phục vụ cho cách mạng. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2015, Trần Đô Linh nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh Tai Trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng. Cho đến hiện tại, dù sở hữu trong tay gia tài phim ảnh đồ sộ nhưng trong nhiều năm qua, khả năng diễn xuất của Trần Đô Linh vẫn chưa được đánh giá cao. Có lẽ vì cô chủ yếu chọn những vai chính diện nữ tính, hiền lành. Do đó, lần đầu tiên nhận vai phản diện ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, cô nàng có nhiều đất diễn hơn và tạo được sự chú ý vượt bậc. Cô nàng đang nỗ lực thoát khỏi mác “bình hoa di động”, mang đến cho khán giả một hình ảnh mới mẻ hơn.

Không phải Trần Đô Linh, đây mới là mỹ nhân được nhắm tới đầu tiên cho vai nữ chính trong phim của Tô Hữu Bằng Dự án Tai Trái của Tô Hữu Bằng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Trần Đô Linh trong sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, ‘hotgirl trà sữa’ mới là lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính của dự án này.

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