Bạch Lộc chính thức 'diễm áp' nhan sắc nữ phụ Trần Đô Linh với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Sao quốc tế 30/04/2023 19:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc về tạo hình nữ thần Đôn Hoàng của Bạch Lộc trên phim trường Trường Nguyệt Tẫn Minh, khiến dân một phen hú hét vì quá xinh đẹp.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc về tạo hình mới của Bạch Lộc trên phim trường Trường Nguyệt Tẫn Minh. Theo đó, Bạch Lộc xuất hiện trong trang phục thần nữ khiến dân một phen hú hét vì quá xinh đẹp.

Bạch Lộc chính thức 'diễm áp' nhan sắc nữ phụ Trần Đô Linh với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 1Bạch Lộc chính thức 'diễm áp' nhan sắc nữ phụ Trần Đô Linh với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 2

Bạch Lộc chính thức 'diễm áp' nhan sắc nữ phụ Trần Đô Linh với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 3

Tạo hình Đôn Hoàng với tóc búi cao, phụ kiện cầu kỳ giúp Bạch Lộc khoe ra đường nét gương mặt thanh tú, dịu dàng của mình. Với tạo hình thần nữ lần này của Bạch Lộc, nhiều khán giả cho rằng cô nàng có khả năng diễm áp nữ phụ Trần Đô Linh.

Được biết, trước đó, ở giai đoạn mộng cảnh trong phim, Bạch Lộc cũng xuất hiện với tạo hình Đôn Hoàng trong ngày đại hôn với Minh Dạ (La Vân Hi). Tuy nhiên, thời điểm đó, cô nàng bị chiếm spotlight bởi tạo hình bạch y của nữ phụ Trần Đô Linh.

Bạch Lộc chính thức 'diễm áp' nhan sắc nữ phụ Trần Đô Linh với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 4

Theo đó, tạo hình mang chất tiên khí Trần Đô Linh từng được cho là vượt qua nữ chính Bạch Lộc. Nhan sắc Trần Đô Linh được đánh giá là điểm cộng lớn của phim. Thậm chí, nhiều người cho rằng tạo hình của cô trẻ hơn tuổi thật, nổi bật không kém nữ chính Bạch Lộc. Khán giả nhận xét mỹ nhân này hợp với dòng phim cổ trang, tiên hiệp, tỏa ra khí chất tiên tử, tương tự ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi. Đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa cũng giúp Trần Đô Linh được công nhận ở vai diễn này.

Bạch Lộc chính thức 'diễm áp' nhan sắc nữ phụ Trần Đô Linh với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 5

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Bạch Lộc chính thức 'diễm áp' nhan sắc nữ phụ Trần Đô Linh với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh - Ảnh 6

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.

 

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