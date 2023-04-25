Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chưa kịp 'giải hạn' lại tiếp tục bị vướng thêm 'vận xui' liên quan đến điểm douban

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính từ lúc lên sóng đến nay vẫn luôn tăng độ hot với sự thu hút sự chú ý lẫn tranh luận của khán giả. Được biết, gần đây, bộ phim đã chính thức mở douban với 6.2 điểm. Mặc dù được đánh giá cao về nội dung và diễn xuất của các diễn viên nhưng với số điểm khá thấp này khiến công chúng không khỏi thất vọng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trường Nguyệt Tẫn Minh bất ngờ có điểm douban bị giảm xuống còn 6.1 khiến dân tình đã thất vọng nay càng thất vọng hơn. Được biết, thời gian gần đây, bộ phim vướng loạt vận đen khi bị tố marketing quá lố, có người còn gửi báo cáo lên Quảng Điện yêu cầu gỡ phim. Không những thế, phát ngôn chê bai nữ giới trong quá khứ của nữ chính Bạch Lộc bị đào lại gây nên làn sóng tẩy chay bộ phim.

Tuy nhiên, một số khán giả trấn an thực tế điểm douban không hoàn toàn đánh giá được gì thành tích của bộ phim. Có thể một số anti fan cố tình có bình luận ác ý về bộ phim. Quan trọng nhiệt quan tâm của khán giả vì so với nhiều phim cổ trang tệ hại lên sóng gần đây, Trường Nguyệt Tẫn Minh được xem là điểm sáng cho dòng phim cổ trang sắp tới.

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của nhà văn Đằng La Vi Chi. Tác phẩm này lấy đề tài về huyền huyễn, ma giới, có nội dung xoanh quanh tình yêu bi thương đầy niềm đau và nước mắt giữa cặp đôi Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc).

Khi còn ở nhân gian Tô Tô từng nuôi ý định mưu sát Đài Tẫn nhưng không thành công để rồi cô phải gieo mình trước mặt 30 vạn đại quân còn Đài Tẫn thì bạc đầu sau một đêm, hóa điên hóa dại vì mất người mình yêu. Sang đến tiên giới, họ lại gặp nhau và Đàm Đài Tẫn vẫn nuôi hi vọng có thể kéo nàng về lại bên mình. Đứng trước sự si tình của chàng trai ấy, Lê Tô Tô đã động lòng và hai người họ không ngần ngại mà hi sinh vì đối phương khi gặp phải những biến cố về sau.