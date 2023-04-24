Không phải 'ác nữ' Trường Nguyệt Tẫn Minh, 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' mới là người 'sánh duyên' với Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Phàm Nhân Tu Tiên đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới do Dương Dương và Dương Siêu Việt đóng chính. Dự án được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vọng Ngữ do công ty Lạc Thị Ảnh Nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất.

Thông tin này nhận về ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Xét về diễn xuất lẫn nhan sắc của Dương Dương không có gì phải bàn cãi nhưng vấn đề nằm ở Dương Siêu Việt. Theo đó, diễn xuất của Dương Siêu Việt luôn bị đánh giá là "nỗi bi ai của giới giải trí", "thảm họa diễn xuất". Bởi nữ thần tượng chỉ có ngoại hình đẹp, còn khả năng diễn xuất kém cỏi. Cô tham gia nhiều bộ phim, không có thời gian trau dồi diễn xuất khiến mỗi dự án đều nhận về phản ứng tiêu cực.

Trước đó, có tin đồn dự án này do Dương Dương và Trần Đô Linh đóng chính lại được khán giả ủng hộ nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại, Dương Dương và Trần Đô Linh đều có tên tuổi nhất định trong làng giải trí Hoa Ngữ.

Không những thế, Trần Đô Linh và Dương Dương từng hợp tác trong dự án Tai Trái của đạo diễn Tô Hữu Bằng vào năm 2015. Trong phim này, Dương Dương đóng cặp với Trần Đô Linh tạo nên cặp đôi học đường đầy ngọt ngào.

Sau bộ phim Tai Trái, Dương Dương và Trần Đô Linh cũng gây nên cơn sốt vì quá đẹp đôi. Trong khi Dương Dương thu hút với gương mặt sáng sủa, sắc vóc thư sinh thì Trần Đô Linh khiến khán giả choáng ngợp với vẻ đẹp được mệnh danh 'Nữ thần trường học'.

Dù chưa có xác nhận chính thức nhưng hiện tại, thông tin Dương Dương và Dương Siêu Việt hợp tác trong Phàm Nhân Tu Tiên vẫn đang gây tranh cãi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.