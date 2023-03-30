Dương Dương 'tái hợp' Địch Lệ Nhiệt Ba giữa tin đồn hẹn hò Vương Sở Nhiên

Dù bộ phim hợp tác chung Em Là Niềm Kiêu Hãnh đã kết thúc từ rất lâu nhưng Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn được rất nhiều khán giả miệt mài "chèo thuyền". Cả hai đều là những nam thần, nữ thần nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Vì hợp tác ăn ý và tạo phản ứng hóa học rất tốt nên người hâm mộ đã cho rằng cả hai có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp cùng nhau. Theo đó, cả hai cùng nhau quay video tuyên truyền cho chương trình Diễn Đàn Phát Triển Mạng Nghe Nhìn Chất Lượng Cao. Bên cạnh đó còn có tin đồn Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cùng xuất hiện trong Tinh Quang Đại Thưởng 2023 của Tencent.

Trước đó, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba từng vướng nhiều tin đồn hẹn hò. Nguyên nhân là cả hai ngôi sao bị phát hiện dùng đồ đôi nhiều lần. Dù những người trong cuộc chưa một lần lên tiếng giải thích về tin đồn này nhưng rất nhiều khán giả vẫn nhiệt tình "đẩy thuyền" cho cặp đôi đình đám này.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Dương Dương lại vướng tin đồn hẹn hò Vương Sở Nhiên. Theo đó, có thông tin cho rằng có người nhìn thấy Dương Dương và Vương Sở Nhiên cùng vài người bạn đang du lịch tại khu nghỉ dưỡng tại Maldives vào ngày 15/2.

Thậm chí, nhiều người bắt gặp cả hai chung khung hình, hôn nhau. Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh tin đồn đó là sự thật.