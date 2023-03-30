Thỏa lòng fan couple, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị về chung 'một nhà' trong Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin vui cho các fan couple, Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến sắp về chung một nhà trong Phong Nguyệt Bất Tương Quan .

Những ngày qua, mạng xã hội gây sốt trước loạt ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến chung khung hình. Dù chỉ là ảnh đã qua 7749 bước cắt ghép nhưng khán giả vẫn không ngớt lời khen ngợi cả hai có visual ‘xứng đôi vừa lứa’. Thậm chí, họ còn liên tục đẩy thuyền 2 đỉnh lưu này sẽ nên duyên trong một dự án phim ảnh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin vui cho các fan couple, dự án cổ trang Phong Nguyệt Bất Tương Quan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Lộ Thành Song đang có kế hoạch bấm máy. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến đóng chính.

Được biết, đạo diễn phim này là Trần Gia Thượng, người từng cầm trịch của 2 dự án điện ảnh đình đám Họa Bì và Tứ Đại Danh Bổ. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng nếu Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến tham gia dự án này sẽ là cơ hội lớn trong sự nghiệp, hứa hẹn có màn bùng nổ khi lên sóng.

Bên cạnh những mong đợi Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba sớm ngày hợp tác trong dự án phim ảnh thì cũng có những ý kiến không đồng tình. Trước đó có thông tin cặp đôi này sẽ hợp tác trong dự án Đầu Hành Chi Lộ, một dự án được chấp bút bởi biên kịch từng đạt giải Bạch Ngọc Lan.

Tin đồn này gây nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề phiên vị của Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến. Cả hai đều là đỉnh lưu nên sẽ khó phân định được ai sẽ giữ vị trí phiên 1. Được biết, trong giới Cbiz, phiên vị sẽ nói lên mức độ nổi tiếng. Trước đó, có nhiều dự án đã nhận về không ít cuộc chiến của các fandom 2 bên diễn viên vì vấn đề lợi ích của thần tượng, khiến các nhà sản xuất phải đau đầu dẹp loạn.

Cặp 'kỳ phùng địch thủ' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử chung khung hình trong Đêm hội Weibo 2023 gây sốt mạng xã hội Vốn là ‘kỳ phùng địch thủ’ của nhau trong dàn tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 hiện nay, hiếm hoi lắm dân tình mới thấy Địch lệ Nhiệt Ba và Dương Tử xuất hiện chung một khung hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoa-long-fan-couple-tieu-chien-va-ich-le-nhiet-ba-chuan-bi-ve-chung-mot-nha-trong-phong-nguyet-bat-tuong-quan-567798.html