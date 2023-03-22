Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt?

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, người đẹp đắt show quảng cáo, dự sự kiện, là đại sứ của nhiều thương hiệu đình đám. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa cập nhật loạt ảnh mới của cô nàng. Khác với hình ảnh nữ tính thường thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba phá cách khi diện trang phục menswear với cây vest đen đầy khí chất, mê hoặc.

Đặc biệt, thần thái khi chụp hình của Địch Lệ Nhiệt Ba tương tác với ống kính biến đổi linh hoạt để phù hợp nhất với bộ trang phục mình đang mặc. Với ánh mắt lạnh lùng khí chất tràn ngập, cô nàng đã nắm bắt loạt tư thế cool ngầu khiến dân tình thích thú.

Vào những tháng cuối năm 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có thời gian dài ở ẩn. Chính vì thế, cô nàng là cái tên được réo gọi nhiều nhất trên mạng xã hội bởi nghi vấn mang thai cùng "tra nam" Hoàng Cảnh Du. Cô cho biết thời điểm tin đồn lan truyền, cô rất tức giận. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ diễn viên cảm thấy buồn cười và mặc kệ sự bàn tán trong dư luận. Người đẹp thừa nhận "bất lực" trong việc thanh minh cho bản thân.