Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt?

Sao quốc tế 22/03/2023 14:03

Khác với hình ảnh nữ tính thường thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba phá cách khi diện trang phục menswear với cây vest đen đầy khí chất, mê hoặc.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, người đẹp đắt show quảng cáo, dự sự kiện, là đại sứ của nhiều thương hiệu đình đám. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa cập nhật loạt ảnh mới của cô nàng. Khác với hình ảnh nữ tính thường thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba phá cách khi diện trang phục menswear với cây vest đen đầy khí chất, mê hoặc.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt? - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt? - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt? - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt? - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt? - Ảnh 5Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt? - Ảnh 6Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt? - Ảnh 7Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt? - Ảnh 8Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt? - Ảnh 9

Đặc biệt, thần thái khi chụp hình của Địch Lệ Nhiệt Ba tương tác với ống kính biến đổi linh hoạt để phù hợp nhất với bộ trang phục mình đang mặc. Với ánh mắt lạnh lùng khí chất tràn ngập, cô nàng đã nắm bắt loạt tư thế cool ngầu khiến dân tình thích thú.

Vào những tháng cuối năm 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có thời gian dài ở ẩn. Chính vì thế, cô nàng là cái tên được réo gọi nhiều nhất trên mạng xã hội bởi nghi vấn mang thai cùng "tra nam" Hoàng Cảnh Du. Cô cho biết thời điểm tin đồn lan truyền, cô rất tức giận. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ diễn viên cảm thấy buồn cười và mặc kệ sự bàn tán trong dư luận. Người đẹp thừa nhận "bất lực" trong việc thanh minh cho bản thân.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực ngầu' trong loạt ảnh theo phong cách menswear, dân tình thích thú với một điểm đặc biệt? - Ảnh 10

Từ đầu năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức trở lại và phủ sóng trên các sự kiện lẫn dự án truyền thông, quảng cáo. Hiện tại, nàng tiểu hoa có hai dự án Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện sắp lên sóng trong thời gian tới. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự trở lại của nàng tiểu hoa trên màn ảnh nhỏ.

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh trước thềm lên sóng

Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh trước thềm lên sóng

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính sẽ lên sóng vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, mới đây, có thông tin bộ phim này bị 'sao quả tạ' chiếu mệnh trước thềm lên sóng.

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