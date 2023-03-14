Trường Tương Tư của Dương Tử đã qua ải kiểm duyệt, chuẩn bị gia nhập 'cuộc chiến phim ảnh' với Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 14/03/2023 14:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư của Dương Tử đã chính thức qua ải kiểm duyệt khiến khán giả háo hức mong chờ.

Trường Tương Tư được đánh giá là dự án bùng nổ do có sự góp mặt của nữ chính Dương Tử. Nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 này được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất và có lượng người hâm mộ hùng hậu. Chính vì thế thông tin về lịch lên sóng của bộ phim luôn được khán giả hóng chờ.

Trường Tương Tư của Dương Tử đã qua ải kiểm duyệt, chuẩn bị gia nhập 'cuộc chiến phim ảnh' với Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư đã chính thức qua ải kiểm duyệt. Mặc dù chưa có sự xác thực nhưng với motif ‘1 nàng 3 chàng’ cùng dàn cast hùng hậu Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý. Bộ phim được kì vọng và hứa hẹn thành công khi lên sóng.

Trường Tương Tư của Dương Tử đã qua ải kiểm duyệt, chuẩn bị gia nhập 'cuộc chiến phim ảnh' với Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2

Không những thế nhiều khán giả còn cho rằng nếu tin đồn Trường Tương Tư được cấp phép lên sóng là sự thật thì có khả năng Dương Tử sẽ đối đầu Địch Lệ Nhiệt Ba với dự án An Lạc Truyện. Chính vì điều này khiến các khán giả càng háo hức mong chờ trước ‘cuộc chiến phim ảnh’ của 2 nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 90.

Trường Tương Tư của Dương Tử đã qua ải kiểm duyệt, chuẩn bị gia nhập 'cuộc chiến phim ảnh' với Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 3

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Trường Tương Tư của Dương Tử đã qua ải kiểm duyệt, chuẩn bị gia nhập 'cuộc chiến phim ảnh' với Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 4

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

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