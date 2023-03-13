Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do?

Sao quốc tế 13/03/2023 09:30

Nữ phụ Hà Tuyên Lâm vào vai Thanh Quỳ trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường được khán giả chú ý thời gian qua. Mới đây, mạng xã hội rộ lên loạt ảnh Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung một khung hình thời học đại học nhưng lại khiến netizen tranh cãi dữ dội.

Những ngày qua, dự án Tinh Lạc Ngưng Thành Đường đã chính thức khép lại. Mặc dù vậy, những thông tin liên quan đến các diễn viên trong phim luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh nữ chính Lý Lan Địch trong vai Dạ Đàm với hình tượng nhân vật mạnh mẽ, quật cường thì nữ phụ Hà Tuyên Lâm vào vai Thanh Quỳ cũng được yêu thích không kém. Với diễn xuất tự nhiên, cuốn hút của Hà Tuyên Lâm đã xây dựng được hình ảnh nhân vật có tính cách hiền dịu.

Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do? - Ảnh 1

Với diễn xuất ấn tượng nên không ít người tò mò về thông tin của Hà Tuyên Lâm. Mới đây, mạng xã hội rộ lên loạt ảnh Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung một khung hình thời học đại học. Được biết, cả hai là bạn cùng khóa trong Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do? - Ảnh 2Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do? - Ảnh 3

Trong khi người bạn đồng niên năm nào nay đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất, Hà Tuyên Lâm lại bén duyên với nghề dạy học là công việc chính. Cô nàng từng nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Biểu diễn và đang là giáo viên đứng lớp giảng dạy của ngôi trường này. Không những thế, cô nàng còn là chủ nhiệm lớp của nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa và Vương Nhất Phi.

Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do? - Ảnh 4

Với profile khủng cùng nhan sắc xinh đẹp của Hà Tuyên Lâm, không ít người đặt lên bàn cân so sánh với Dương Tử. Họ cho rằng xét về nhan sắc lẫn học vấn cô nàng nhỉnh hơn Dương Tử nhưng một người là đỉnh lưu, một người vô danh.

Rộ ảnh 'Thanh Quỳ' Hà Tuyên Lâm và Dương Tử chung khung hình thời đại học nhưng khiến netizen tranh cãi vì một lý do? - Ảnh 5

Tuy nhiên nhiều khán giả phản bác lại cho rằng Dương Tử và Hà Tuyên Lâm đều chọn con đường khác nhau, một người chọn diễn xuất, một người chọn giảng dạy là chính nên so sánh trên khá khập khiễng. Không những thế, họ còn cho rằng để nổi tiếng không phải chỉ cần có nhan sắc và tri thức mà còn cần có sắc vóc phù hợp với phần đông thị hiếu khán giả và phù hợp với tạo hình nhân vật.

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