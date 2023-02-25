Dương Tử 'cưa sừng làm nghé' hóa nữ sinh vui đùa cùng 'đàn em' Phạm Thừa Thừa trên phim trường Muốn Mãi Mãi Yêu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau, vô cùng thân thiết của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa. Theo đó, cặp đôi diện đồng phục học sinh cấp 3 và cùng nhau quay video vui đùa nhảy theo điệu nhạc đang trend trên douyin.

Những ngày qua, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ Tình Yêu 199) do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính đã chính thức khai máy. Những hình ảnh hậu trường của cặp đôi này luôn được công chúng chú ý.

Thời gian gần đây, Dương Tử thường khoe ảnh của cô ở hậu trường phim và thường xuyên nhận lời khen ngợi về nhan sắc thăng hạng. Tuy nhiên, nhan sắc cô nàng chỉ được khen ngợi khi không xuất hiện cùng nam chính.

Nhiều khán giả cho rằng em trai Phạm Băng Băng nhìn quá trẻ, còn Dương Tử lại dừ hơn hẳn. Nhìn qua sẽ dễ dàng nhận ra sự chênh lệch tuổi tác lớn khiến nhiều netizen cho rằng 2 người không khác nào dì cháu, mẹ con.

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.